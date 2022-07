Interinatos inconstitucionales generan resoluciones nulas





06/07/2022 - 08:26:38

Los Tiempos.- La designación por decreto que hizo el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, para reemplazar al titular en la Contraloría General del Estado (CGE), Henry Lucas Ara, es “inconstitucional” y sus actos pueden quedar “nulos”, según expertos en derecho constitucional. Además, el interinato ampliado en la Defensoría del Pueblo, por Nadia Cruz, y en la presidencia del Servicio de Impuesto Nacionales (SIN), por Mario Cazón, puede generar nulidad de sus actos por estar más de 90 días en esos cargos, sin ninguna ley que los ampare. Contralora Arce designó el lunes a Norah Herminia Mamani como la nueva contralora interina, hasta que la Asamblea Legislativa (ALP) elija una nueva autoridad titular en esa cartera de Estado, en el proceso eleccionario que hasta la fecha no tiene candidatos. La abogada constitucionalista y también senadora Silvia Salame dijo que la designación de Mamani es “inconstitucional” porque la sentencia constitucional que se citó para este nombramiento es en base a la antigua CPE y en la actual carta magna no se prevé que sea el presidente quien nombre interinamente al titular de la Contraloría General. “La sentencia (constitucional) que ellos están invocando como vinculante para este caso (218/2004) no es aplicable porque no es un caso similar. En la Constitución Política, antes de 2009, preveía que el presidente podía nombrar, ante las acefalías, a los funcionarios que la asamblea debería elegir. Esta previsión ya no hay en la actual constitución”, expresó Salame. Añadió: “Para no incurrir en lo que dice la Constitución, que son nulos los actos de quienes usurpan funciones y evitar el vacío, necesariamente, por esta vez, la Asamblea Legislativa debía haber sacado una ley para hacer este nombramiento provisional”. En tanto, para el analista y abogado constitucionalista Paul Coca, esta designación es bajo el principio de darle continuidad a la Contraloría General del Estado, pero sus actos pueden quedar nulos si algunas personas “afectadas” acudan a la justicia en contra de estos funcionarios. “El Gobierno va a designar como interinos a personas que son afines y que van a responder al partido, no al pueblo”, señaló Coca. Asimismo, el abogado constitucionalista Julio Veizaga explicó que el contralor debe ser designado por la Asamblea, “no por el Presidente”, y debe ser por dos tercios de sus miembros. Defensoría y el SIN Respecto al interinato en la Defensoría del Pueblo y el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Veizaga señaló que “el interinato, según la ley del funcionario público, dura 90 días; al cabo de eso, la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene la obligación de designar un titular”. “Es necesario poner orden, es un grado de irresponsabilidad del Gobierno, en este caso, de la Asamblea Legislativa Plurinacional”, explicó Veizaga. Conade critica designación ilegal El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) denunció que el nombramiento de Nora Mamani como contralora general del Estado interina viola la Constitución Política del Estado y la Ley 381, Ley de Aplicación Normativa de 20 de mayo de 2013, por lo que se trata de una designación ilegal. Para el Conade, la “incapacidad” de la cabeza de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de convocar a postulantes “en base a reglas claras y procedimientos legales” ha desalentado la presentación de ciudadanos para ejercer el cargo de contralor.