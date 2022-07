Madre sustituta: Esperaba gemelos, pero los padres que alquilaron su vientre se arrepintieron





05/07/2022 - 22:05:48

En redes sociales se conoció el caso de Cathleen Mackenzie, una mujer en Canadá que desde los 17 años ha sido madre sustituta, alquilando su vientre a parejas que no ha podido tener hijos. Su más reciente embarazo fue de gemelos que se convertirían en los hijos adoptivos de Alice y James, con quienes la joven ya había llegado a un acuerdo. Alice y James debían realizarle un pago mensual a Cathleen, además de cubrir todos los gastos que surgieran durante el ciclo de embarazo. Y es que en la semana 8 de gestación la joven descubrió que estaba esperando gemelos, una noticia que al principio resultó muy emocionante para los padres adoptivos. Sin embargo, las cosas empezaron a complicarse en la semana 12, cuando Cathleen no recibió su pago acordado a diferencia de los meses anteriores. Fue así que la mujer trató de localizar por sus propios medios a la pareja que había desaparecido del mapa. Logró contactar a James, quien le informó que él y Alice se habían separado; no obstante, aseguró que se encargaría de los bebés. La decisión de James no duró mucho, al final se comunicó con la mujer que alquiló su vientre y le dijo que ya no quería tener a los gemelos. Esto provocó enojo y decepción en Cathleen, pues la única alternativa que tenía era conservar a los bebés. Finalmente, un amigo de la joven le informó que había una pareja que estaba interesada en adoptar. Cathleen los conoció en persona y poco a poco lograron ganar su confianza hasta que se convirtieron legalmente en los padres adoptivos de los pequeños.