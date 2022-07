Denuncian a nuevos jefes policiales por vínculos con Añez y el Comando desmiente





05/07/2022 - 21:40:37

El Deber.- Un memorándum de felicitación de parte de la expresidenta, Jeanine Áñez, en favor del actual Comandante de la Policía, general Orlando Ponce Málaga, fue publicado la tarde de este martes. La denuncia también apunta al actual Inspector General de la Policía, coronel Augusto Russo, de haber promovido la captura internacional en contra de Evo Morales. La Policía emitió un comunicado en el que desmienten esta acusación y explican el destino que tenía en ese entonces. “Este despacho se complace en expresarle a usted una sincera felicitación por haber apoyado y coadyuvado en la labor que realiza de "Seguridad Presidencial”; demostrando en dichas labores circunstanciales su alto grado de profesionalismo, responsabilidad y compromiso con nuestro Estado Plurinacional de Bolivia”, señala el memorándum 212/2020 del 2 de septiembre de ese año, está dirigido al entonces coronel, Orlando Vladimir Ponce Málaga y lleva la firma de la entonces presidenta, Jeanine Áñez. El 2019 la Policía protagonizó un motín que derivó luego en la renuncia de Evo Morales y desde entonces el MAS acuñó la frase del “golpe de Estado cívico-policial-militar”. La dirigencia de la Csutcb presentó los documentos que ahora quieren presentar ante el presidente, Luis Arce. “El Comando General de la Institución del Orden, desmiente esta versión, toda vez que el Sr. Gral. 1ro. Orlando V. Ponce Málaga, se encontraba durante la gestión 2019, y parte del 2020 (período en el cual se suscitaron estos hechos) cumpliendo misión y funciones como Agregado Policial Adscrito a la Embajada de Bolivia en la República de Colombia”, señala el desmentido policial. El dirigente campesino, Omar Ramírez, afirmó que el entonces coronel Ponce ya estaba como agregado en Colombia y en esa condición tramitó la colaboración de sus pares ecuatorianos para que manden los gases lacrimógenos que requería el Gobierno de Jeanine Áñez. “Eso saben los del Ministerio de Gobierno”, lanzó Ramírez. En la posesión del nuevo comandante, el ministro de Gobierno, Carlos Eduardo Del Castillo, ponderó las cualidades de la nueva autoridad, “un hombre con una moral intachable y que en más de 30 años de servicio no presenta una sola falta en su haber”, dijo en una publicación del 1 de julio. Respecto del coronel Russo, el dirigente Ramírez afirmó que fue el principal impulsor de la orden de captura internacional en contra de Evo Morales. Refirió que existen suficientes pruebas de que él envió la carta de solicitud a Interpol en Francia en su calidad de director departamental de Interpol en La Paz. Las publicaciones a las que hizo referencia el dirigente señalan que entre el 19 y 20 de septiembre el entonces coronel Russo hizo declaraciones a los medios de comunicación confirmando este pedido a Francia. “Entonces, ¿cómo es posible que ese tipo de oficiales sean promovidos ahora?”, cuestionó Ramírez. La Policía consideró un error esas acusaciones y pidió a las organizaciones a sumarse a la nueva tarea. “A fin de que en un futuro, no se genere otra desinformación, invitamos a nuestras organizaciones sociales a acompañar esta nueva gestión y el proceso de transformación estructural iniciado en la Policía Boliviana en beneficio de todo el pueblo boliviano”, señala la última parte del comunicado de la institución. EL DEBER llamó con insistencia al número del coronel Russo para obtener su contraparte; también envió mensajes al número de celular solicitando una entrevista, pero no se obtuvo respuesta.