Aprehenden al presunto autor principal del triple asesinato a jóvenes cruceños en Ivirgarzama





05/07/2022 - 18:24:25

El Deber.- Cae uno de los principales sospechosos del triple asesinato ocurrido el jueves en Ivirgarzama. El comandante departamental de la Policía de Cochabamba, Rubén Lobatón, confirmó este martes la aprehensión de Agustín C., de 28 años de edad, presunto autor del triple asesinato de los tres jóvenes cruceños. La aprehensión de Agustín C. se da horas después de que la Fiscalía de Cochabamba allanara su domicilio y encontrara una bolsa de marihuana y residuos de cocaína, además de otros indicios que van a ser sometidos a pericias para determinar su grado de participación en el hecho. "De acuerdo con las investigaciones y elementos colectados en el lugar del hecho y procesamiento de información, se puede es establecer que este (detenido) es uno de los autores de este lamentable hecho (asesinato de tres jóvenes)", señaló Lobatón, a tiempo de mencionar que el sospechoso fue aprehendido la noche del lunes, cerca de las 22:30. El aprehendido se encuentra en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) de Cochabamba a la espera de que se realice su audiencia de medidas cautelares. El comandante general de la Policía, Orlando Ponce, también confirmó la aprehensión de Agustín C. y aseguró que sería uno de "partícipes directos" del hecho delictivo. Indicó que ya se tienen a más personas identificadas y prevé que en las próximas horas se tengan a más aprehendidos. Agustín C. es la segunda persona aprehendida por este caso. El primero fue Limberth K.O. de 30 años de edad, el taxista del vehículo donde estaban los cuerpos, que pasó de ser testigo a sospechoso del asesinato. El Juzgado de Instrucción Primero de Sacaba determinó su detención preventiva en el penal de San Sebastián varones de Cochabamba, mientras se le investiga por el delito de asesinato. Según la investigación, el chofer del vehículo, Limberth K.O., expresó una versión de los hechos incompatible con otros elementos probatorios, por lo que fue aprehendido y puesto a disposición del Ministerio Público para su respectiva investigación. El hecho se registró el pasado 30 de junio de 2022 en el municipio Ivirgarzama del Trópico de Cochabamba, cuando Álex Eriberto Aguirre Lince, de 31 años; Carlos Alfredo Callaú Rocha, de 33 años; y Darwin Fabián Antelo Chávez, de 27 años, abordaron un vehículo de color blanco, donde fueron asesinados y abandonados al interior del motorizado.