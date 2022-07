Vicepresidente del MAS presenta denuncia penal contra diputado por denunciar narcofinanciamiento





05/07/2022 - 17:11:25

Erbol.- El MAS, mediante su vicepresidente Gerardo García, formalizó denuncias penales contra el diputado Rolando Cuéllar, por presuntamente presentar una carta falsificada y calumniar al Instrumento Político. La referida carta fue presentada por Cuéllar la semana pasada. En la nota, fechada en 2017, aparece Gerardo García como remitente agradeciendo a Miguel Ángel Salazar por aportes económicos que habría realizado desde la campaña electoral de 2014. Dicho sujeto es un narcotraficante que fue detenido en Bolivia y entregado a Argentina en 2019. A tiempo de formalizar la denuncia ante la Fiscalía de La Paz, García aseguró que la carta presentada por Cuéllar es falsa y que no conoce a esa persona a quien supuestamente se agradece por el financiamiento. Aseveró que su firma en la carta denunciada no es original y que el membrete no corresponde a su gestión en la Dirección Nacional del MAS-IPSP. El abogado de García, Vladimir Ochoa, explicó que, debido a la carta, se está denunciando a Cuéllar por los delitos de falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y asociación delictuosa. Anunció que se impulsará los actos investigativos para demostrar que esa carta es falsificada. Asimismo, el jurista indicó que se está demandando al diputado cruceño por delitos contra el honor, porque ha manchado no solamente la imagen de Gerardo García, sino también del Movimiento al Socialismo. García y al abogado anunciaron también que harán seguimiento a otros casos que tendría Cuéllar. Opositores ya denunciaron al MAS ante el Órgano Electoral en base a la carta presentada por Cuéllar, pidiendo que se le cancele la personería por presuntamente recibir dinero del narcotráfico. El abogado de García aseguró que no se podrá proscribir al MAS, puesto que el documento es falsificado.