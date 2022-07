Mujer insiste en que waldo Albarracín es padre de su hija: Dos pruebas de ADN dicen lo contrario





05/07/2022 - 17:06:29

Erbol.- Janeth Z. A., la mujer que denunció a Waldo Albarracín por abandono de mujer embarazada, insistió en que el exrector es padre de su hija y que considera manipuladas las pruebas de ADN que lo liberaron de responsabilidad. La mujer respondió así después de que la Fiscalía decidió sobreseer a Albarracín en la denuncia y que el exrector manifestó que esperaba disculpas de quienes lo dañaron con la acusación. “Disculpas de qué. Él sabe perfectamente que hubo una relación sentimental y que producto de ello nació nuestra hija. Por favor, todavía tiene la cara de pedir que yo pida disculpas. ¡Jamás! Jamás lo voy a hacer porque estoy totalmente segura de lo que pasó”, dijo Janeth en el programa La Mañana en Directo de ERBOL. Si bien dos pruebas de ADN, una realizada por el Ministerio Público y otra por la Policía descartaron que Albarracín sea el padre de la hija de Janeth, la denunciante sostuvo que las pruebas han sido manipuladas y se ratificó en la paternidad del exrector. “Pudo ahora por manipulación demostrar que no es el padre, pero no va a poder él negar que hubo una relación sentimental”, enfatizó. Acusó a Albarracín de mentir por haber afirmado, por ejemplo, que el Ministerio de Justicia le habría pagado la publicación de edictos. Reclamó que el exdefensor no haya presentado pruebas y aseguró que ella corrió con el gasto. Ante el anuncio de acciones legales en su contra, Janeth dijo que su prioridad es su hija no tiene dinero para pagar abogados. En ese marco, señaló que, en caso de que tenga procesos en su contra, no se defenderá. También negó que haya cometido extorsión, como le acusó el abogado del exrector, Franco Albarracín. Janeth exhibió capturas de pantalla de conversaciones en las cuales envió una receta para su hija: “¿En qué momento yo le he pedido dinero? Ahora sí yo me comunicaba en algún momento con él, que habrán sido dos veces, ni siquiera lo he llamado, he enviado un mensaje para decirle por favor comunica a Waldo que su hija está en terapia intensiva”.