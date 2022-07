Un caracol gigante africano puso a un condado de Florida en cuarentena: Provoca meningitis







05/07/2022 - 13:43:51



Infobae.- El descubrimiento en un condado de Florida (EEUU) de un ejemplar de caracol de tierra gigante africano, una especie invasora que puede producir en los humanos meningitis, ha motivado la imposición de una cuarentena en la zona por parte de las autoridades locales.

Según informan este domingo medios locales, el hallazgo en New Port Richey, en el oeste de Florida, de un caracol terrestre africano gigante ha obligado a la Florida Department of Agriculture and Consumer Services (FDACS) a imponer una cuarentena en el área y a empezar un tratamiento con pesticidas de la tierra.

De acuerdo a esta agencia estatal, esta especie es “uno de los caracoles más dañinos del mundo y consume al menos 500 tipos diferentes de plantas” por lo que su presencia podría ser “devastadora” para los agricultores locales.

Estos caracoles “también representan un grave riesgo para la salud de los humanos al portar el gusano pulmonar de la rata, que se sabe que causa meningitis en los humanos”, según la FDACS.

Con la orden de cuarentena la agencia estatal quiere evitar que los residentes entren en contacto, muevan y suelten en la naturaleza a estos moluscos gasterópodos, los cuales pueden llegar a medir hasta ocho pulgadas (20 centímetros) de largo.

Piden a los residentes que divisen a uno de estos caracoles que alerten a las autoridades locales.

Según datos suministrados, desde que se encontró el primer caracol en 2011, el estado de Florida recolectó más de 168.000 ejemplares con la ayuda de un equipo de perros que detectan caracoles.

Solo en 2012, un año después de que se detectara la presencia de estos animales en el condado de Miami-Dade, la propia entidad estatal informó haber atrapado unos 78.000 caracoles africanos gigantes de tierra, que además causan daños estructurales en edificios.

Este animal (Lissachatina fulica) es uno de los caracoles de tierra más grandes del mundo, alcanza los 20 centímetros de largo y más de 10 de diámetro.

Cada ejemplar, que puede llegar a vivir 9 años, contiene órganos reproductores de ambos sexos y en una puesta pueden producir hasta 400 huevos, de forma que en un año normal cada uno pone una media de 1.200 huevos.

Es original de África oriental y se ha establecido a lo largo de la cuenca indo-pacífica, incluyendo las islas de Hawái.

Esta plaga invasora también ha sido introducida en las islas caribeñas de Martinica, Guadalupe, Santa Lucía y Barbados.

El último caracol terrestre africano gigante vivo se reportó en Florida en 2021, señalaron las autoridades.

Para que una especie sea erradicada deben pasar tres años desde que se encuentra un individuo vivo, detallaron los expertos durante la rueda de prensa.