Así es el hotel de Messi en Ibiza: 53 habitaciones, maravillosa vista del Mediterráneo y un lujo tecnológico que causó furor





05/07/2022 - 12:31:46

Infobae.- Luego de unos días en los que descansó en su Rosario natal, Lionel Messi disfrutó de las paradisíacas playas de Ibiza acompañado de familiares y amigos. Junto a su esposa Antonela Roccuzzo, el capitán argentino se mostró junto a un yate cotizado en 8.600 libras (9860 euros) diarios llamado Shalimar II, que cuenta también con los llamados “juguetes acuáticos”, como Tender Williams turbojet 3,25 (lancha pequeña), una moto de agua Seabob F5S y un Jet Surf. El yate está disponible para alquilar durante todo el año desde su puerto base de Marina Ibiza, con la oportunidad de navegar a Formentera, Mallorca y Menorca. Aunque estuvo en “La Isla Bonita”, como la bautizó Anto, la familia Messi se alojó también en uno de los lujosos complejos de su cadena hotelera: el MiM Ibiza Es Vivé. El establecimiento se halla a metros de la playa y el mar de la isla española y cuenta con un gran lujo. La empresa Majestic i Messi (MiM), encargada de algunas de las inversiones del astro argentino, adquirió esta plaza en las costas del Mediterráneo en 2014. “Un hotel boutique renovado en el 2014 bajo la supervisión del reconocido decorador británico Sean Cochrane, este establecimiento es todo un referente como ‘el hotel más funky de Ibiza’. Cercano al centro de la ciudad de Ibiza, próximo a la playa d’en Bossa y a los más famosos locales nocturnos, nada más llegar una impresionante piscina rodeada de palmeras le da la bienvenida. La decoración Art Deco se adivina en su atractivo vestíbulo, además de en las líneas y colores de este edificio. Entre sus instalaciones se encuentran un restaurante con cocina mediterránea e internacional, un animado cocktail bar nocturno, un bar terraza panorámico estilo loungue con DJ, así como un centro de salud y bienestar incluyendo gimnasio”, detalla en su sitio web. El Es Vivé cuenta con 53 habitaciones que parten desde los 400 euros (410 dólares) por noche. Además, cuenta con una moderna decoración, spa y gimnasio, entre otras comodidades como una piscina y una maravillosa vista del Mediterráneo. En cada verano de Europa, Lionel Messi elige este complejo para disfrutar de algunos días libres junto a su familia y las de sus ex compañeros en el Barcelona, Luis Suárez y Cesc Fábregas. Paradójicamente, MiM se convirtió en una compañía que compite con Cristiano Ronaldo. Pestana CR7 es la que pertenece al portugués y había anunciado sus intenciones de desembarcar en Ibiza. Es más, Figueretas, la zona en la que invirtió el argentino, era una de las apuntadas por el lusitano, junto a Santa Eulalia, Platja d’en Bossa. El lujo tecnológico que Messi implementó en este hotel y es furor en Europa La pandemia del COVID-19 paralizó las operaciones de los hoteles en todo el mundo, pero Messi aprovechó este tiempo para poner a punto sus edificios y darles un toque de distinción, como suele otorgar él dentro del campo de juego. La renovación más destacada de sus hoteles fue que sus piletas tienen un efecto constelación, es decir, que gracias a unas luces especiales, quien observe el agua de noche sentirá que en realidad está mirando un cielo estrellado. Pero no solo eso, sino que quienes se zambullan en las aguas de la piscina del MIM Ibiza podrán disfrutar de la música de un DJ bajo el agua, gracias a la instalación de una nueva tecnología que permite oír sonidos de manera submarina. “Dentro del agua, el sonido viaja mucho más rápido que en el aire, así que no solo lo escuchas con tus oídos, sino también a través de tus huesos”, explicó en 2016 Joel Cahen, fundador de Wet Sounds, una de las compañías detrás de este nuevo avance, y que ya en ese entonces prometía extender esta experiencia en un futuro a cadenas de hoteles. A su vez, el US Green Building Council ha premiado el edificios con el sello LEED, que lo reconoce como sostenible, en el marco de la búsqueda de reducir la contaminación para luchar contra el calentamiento global. De tal forma que el MIM Ibiza ingresó en la categoría Gold.