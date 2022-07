Casos Golpe: Mesa dice que son para blanquear un gigantesco fraude perpetrado por Evo Morales





05/07/2022 - 12:03:35

Erbol.- “Una cacería de brujas, para tratar de involucrar al conjunto de quienes defendimos la democracia durante 21 días”. Así el líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, calificó a los casos denominados “Golpe de Estado”. Mesa se pronunció a tiempo de acompañar al jefe de bancada de CC, el diputado Carlos Alarcón, a la Fiscalía para declarar por el caso “Golpe I”. “Es un orgullo el venir a declarar a nombre del pueblo boliviano que protestó durante 21 días contra el fraude gigantesco y que ahora es acusado, no solamente a través nuestro, sino directamente de haber provocado un Golpe de Estado”, señaló el expresdiente. Sostuvo que el caso “Golpe” es inventado. “Este es un juicio que no reconocemos, es una acusación falsa de un hecho que no ocurrió, para tapar un para blanquear un gigantesco fraude perpetrado por Evo Morales”. En el caso “Golpe I” se investigan los hechos que llevaron a la renuncia de Evo Morales y la asunción de Jeanine Añez en 2019, mientras que en el caso “Golpe II”, se indagó el procedimiento en que Añez asumió la presidencia del Estado. Mesa, Alarcón y otros políticos opositores figuran en el caso “Golpe I”, debido a las reuniones que se realizaron en la Universidad Católica entre el 10 y 11 de noviembre de 2019, en las cuales se trató el tema de la sucesión presidencial, incluso con presencia de representantes del MAS.