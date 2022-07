Stranger Things generó un nuevo récord al alcanzar 7 mil millones de minutos de visualización





05/07/2022 - 11:21:40

Infobae.- Stranger Things ofreció una de sus mejores temporadas. La cuarta entrega tuvo un poco de todo: terror, ciencia ficción, retrato de una época marcada por la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, la incorporación de un monstruo como Vecna que cambió el registro del miedo que conocimos en temporadas anteriores, y por su puesto, un elenco que supo aggionarse a sus cambios y pasaron de niños a adolescentes. Esta propuesta tan bien hecha tuvo sus frutos y buenos resultados en las mediciones que arroja la consultora Nielsen con respecto a la cantidad de horas que se ve un contenido en las plataformas. Así esta ficción de Neflix alcanzó los 7 mil millones de minutos de visualización en Estados Unidos en la semana del 30 de mayo al 5 de junio (cuando aun no se había estrenado el segundo volumen), según información que publica The Hollywood Reporter. Esta cifra convierte a Stranger Things en la serie con más alta visualización desde que comenzaron las clasificaciones semanales hace casi dos años. También arrojó un impresionante número con respecto a dos semanas: en la que fue del 23 de mayo al 29 (en el momento de su estreno) obtuvo 5,140 millones de minutos de visualización y sumado a la semana siguiente alcanzó los 12,340 millones de minutos. La ficción creada por los hermanos Duffer se convierte así en la primera en alcanzar los 7 mil millones de minutos en una sola semana según la medición de la consultora Nielsen. Quienes contaban con el podio con los números más altos, eran Tiger King y Ozark que durante el lock down que generó la pandemia en 2020,habían logrado más de 5 mil millones de minutos. Pero Stranger Things pateó el tablero y se acomodó cómoda en el primer puesto con más minutos de visualización. Algo clave para aclarar sobre este tipo de medición es que no se tienen en cuenta aquellas reproducciones de contenido visto en computadoras o dispositivos móviles sino que solo se mide en televisión y solamente en Estados Unidos. Con lo cual se estima que el número sería mucho más alto. A su vez, la consultora mide a todos los episodios (en este caso del primer volumen de la cuarta temporada que son 7 en total, no se contaron aún los dos restantes del volumen 2), por lo tanto, estos 7 millones de minutos se midieron de los primeros 7 capítulos estrenados el 27 de mayo. De hecho, según la consultora, más del 75 por ciento de los 5.140 millones de minutos de la serie en la semana del estreno, fueron consecuencia de la visualización de la cuarta temporada. De acuerdo a información que recoge The Hollywood Reporter, Stranger Things es la serie en lengua inglesa más vista de Netflix de acuerdo a métricas que realiza de manera interna la compañía. Los suscriptores de todo el mundo vieron más de 930 millones de horas durante los primeros 28 días de la primera parte de la cuarta temporada. Según Nielsen, la medición de cantidad de minutos vistos en la semana del 30 de mayo al 5 de junio de diversas plataformas, quedó de esta manera: 1. Stranger Things (Netflix), 7200 millones de minutos 2. The Lincoln Lawyer (Netflix), 966 millones 3. Obi-Wan Kenobi (Disney+), 958 millones 4. The Boys (Prime Video), 919 millones 5. Ozark (Netflix), 644 millones 6. Wrong Side of the Tracks (Netflix), 291 millones 7. Grace and Frankie (Netflix), 271 millones 8. Night Sky (Prime Video), 242 millones 9. Workin’ Moms (Netflix), 215 millones 10. Floor Is Lava (Netflix), 214 millones En una entrevista reciente, los hermanos Duffer confirmaron que la quinta temporada es un hecho y que no tardarán tanto en realizarla y estrenarla. El final abierto de este volumen 2 dejó con mucha intriga a los seguidores de esta historia de Eleven y sus amigos. Stranger Things ya estrenó la cuarta temporada completa en Netflix.