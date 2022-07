Atrapan a la banda que le robó a Ronaldo y desvalijó las mansiones de otros famosos en el Mediterráneo





05/07/2022 - 11:15:09

Infobae.- La policía española desarticuló una banda itinerante especializada en asaltar villas de lujo de famosos, entre otras la del ex futbolista brasileño y presidente del Real Valladolid, Ronaldo Nazario de Lima, en Ibiza. Según informó esta martes la Policía, tras una operación con siete detenidos se dio por desarticulada esta banda de origen albanés supuestamente relacionada con hasta quince asaltos en villas de lujo en varias provincias de la costa mediterránea en España. La operación Marenostrum permitió desarticular este grupo que era investigando desde finales de 2021, de acuerdo a un comunicado de la Policía. Dos detenidos tras el robo Las primeras detenciones se produjeron tras el robo, denunciado el pasado 27 de junio, de joyas y dinero por valor de unos tres millones de euros en una casa del ex futbolista Ronaldo en la isla mediterránea de Ibiza, con el arresto de cinco hombres -cuatro albaneses y un español- y de una mujer rumana. El robo se produjo cuando no había nadie en el interior y sin signos de que la entrada hubiese sido forzada, cuando el futbolista italiano Marco Verratti, jugador del Paris Saint-Germain francés, pasaba unos días en la residencia de Ronaldo, que es propietario del club de fútbol español Real Valladolid. Las detenciones se produjeron en el puerto de Denia (este), cuando dos de los supuestos autores del robo llegaron al día siguiente en un ferry con un coche en el que los policías encontraron ocultos en distintos compartimentos relojes de lujo y joyas sustraídas en la villa en Ibiza. Los agentes localizaron después a los otros cinco supuestos miembros de la organización en la provincia de Málaga (sur), entre ellos un matrimonio que al parecer realizaba labores de logística para los robos. Robos en villas de famosos La investigación comenzó a finales de 2021 cuando se produjeron varios robos en el interior de villas habitadas por grandes empresarios y famosos en la costa mediterránea española en fechas señaladas, como Nochevieja o Año Nuevo, en los que sustrajeron propiedades con un valor aproximado de 300.000 euros. Según las averiguaciones de la Policía, los integrantes de la banda, con base en Albania, se desplazaban a España desde ese país el tiempo necesario para cometer los asaltos a viviendas previamente seleccionadas. Para los robos contaban con importantes medidas de seguridad, como coches de gran cilindrada alquilados con los que se trasladaban a las villas de lujo y huían una vez cometidos los robos, de acuerdo con la Policía. Los vehículos los seleccionaban por su potencia y después de los robos cambiaban las matrículas, además de desactivar los sistemas de posicionamiento geográfico. Durante los asaltos, escalaban muros perimetrales de las viviendas y empleaban disfraces para ocultarse, así como equipos de transmisión sofisticados con los que se comunicaban.