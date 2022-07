Ola de covid causa fuertes bajas en personal hospitalario de Alemania





05/07/2022 - 10:52:39

DPA. - Las numerosas bajas de personal a causa de la ola veraniega de covid-19 en Alemania provocan preocupación en las clínicas y hospitales, alertaron este martes directivos del sector. "Estamos recibiendo datos de todos los estados federados en los que se informa de que hay que dar de baja pabellones y ciertas secciones, también debido a la escasez de personal", señaló el presidente de la junta directiva de la Asociación Alemana de Hospitales (DKG), Gerald Gass, a la red editorial RND. Explicó que en parte también es necesario cancelar los ingresos de urgencia en las centrales que coordinan los servicios de ambulancias. "Esta situación nos preocupa considerablemente de cara al próximo otoño (europeo)", agregó Gass. Las infecciones con coronavirus aumentaron considerablemente en Alemania las últimas semanas. El Instituto Robert Koch (RKI), ente de control de enfermedades infecciosas, cifró hoy en 687,7 el número oficial de nuevos contagios por cada 100.000 habitantes en siete días. El lunes, la cifra había sido de 650,7 (semana anterior: 635,8; mes anterior: 257,6). Los expertos estiman que el número real es aproximadamente el doble porque muchas personas infectadas ya no se someten a la prueba de PCR y, por tanto, no aparecen en las estadísticas. El director científico del registro de camas de cuidados intensivos, Christian Karagiannidis, declaró al diario "Rheinische Post": "La ocupación de las plazas de cuidados intensivos solo aumenta moderadamente, pero es relativamente alta para un verano, y las camas disponibles son cada vez menos debido a la escasez de personal". El experto en Salud del partido los Verdes, Janosch Dahmen, pidió que se usen mascarillas en los espacios cerrados en vista del aumento del número de infecciones. El hecho de que a menudo no sea así hace que el virus lo tenga "súper fácil", alertó Dahmen en un programa de la cadena pública de televisión ARD. Dahmen también reclamó una campaña en verano para la segunda vacunación de refuerzo, no solo para los mayores de 70 años, sino también para los mayores de 60 y para quienes padecen ciertas enfermedades. Por su parte, la directora del sindicato de educación GEW, Maike Finnern, exigió bases legales para el uso de mascarillas y la obligación de realizar pruebas de covid, a fin de evitar un cierre de las escuelas en otoño. "Esto incluye la posibilidad de llevar mascarilla de forma obligatoria si las cifras de infección siguen aumentando considerablemente. Pero también incluye la posibilidad de reintroducir las pruebas periódicas en los centros educativos cuando las incidencias de siete días sean elevadas", comentó a RND. Finnern abogó por que se haga todo lo posible para evitar nuevos cierres de escuelas y guarderías. En tanto, el ministro de Salud, Karl Lauterbach, y la Asociación Nacional de Médicos del Seguro de Enfermedad Obligatorio (KBV) anunciaron que se llegó a un acuerdo en la disputa sobre las llamadas pruebas de covid para ciudadanos. Informaron que las nuevas normas para estas pruebas no cambiarán. Desde el pasado jueves, los test de coronavirus solo son gratuitos para determinados grupos de riesgo y en ciertas ocasiones. En muchos otros casos, es necesario pagar tres euros (unos 3,10 dólares).