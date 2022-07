Desprendimiento del glaciar en los Alpes italianos deja al menos 7 muertos y 15 desaparecidos





05/07/2022 - 10:08:58

BBC.- Al menos siete personas murieron tras quedar atrapadas en una avalancha provocada por el derrumbe del glaciar de la Marmolada, en los Alpes del norte de Italia. Los funcionarios de emergencia informaron que otras ocho resultaron heridas y dos sufrieron lesiones graves. Los equipos de rescate utilizan helicópteros y drones para buscar a 15 personas que permanecen desaparecidas. Cuatro de los siete fallecidos han sido identificados por los rescatistas, tres de ellos italianos, incluidos dos guías de montaña. "Una avalancha de nieve, hielo y rocas golpeó a su paso la carretera de acceso cuando había varios cordeles, algunos de los cuales fueron barridos", dijo la portavoz de los servicios de emergencia, Michela Canova. "Aún no se conoce el número definitivo de montañeros involucrados", agregó. Los excursionistas heridos, incluidas dos personas que quedaron en estado crítico, fueron trasladados a varios hospitales de la zona, dijeron los equipos de rescate. No está claro qué ocasionó el colapso del serac, como se conoce a grandes bloques de hielo que se fragmentan debido a importantes grietas en un glaciar. Sin embargo, Walter Milan, un vocero del servicio de rescate, dijo a la televisión estatal que el área ha estado experimentando temperaturas inusualmente altas en los últimos días. "El calor es inusual", dijo Milan, y señaló que las temperaturas han alcanzado los 10°C en lo alto del glaciar durante los últimos días. "Eso es calor extremo", dijo. "Claramente es algo anormal". El impacto del cambio climático Análisis de Justin Rowlatt, editor de medio ambiente de la BBC Todavía no sabemos qué causó el colapso catastrófico del glaciar de la Marmolada, pero parece casi seguro que el cambio climático habrá influido. El clima de los Alpes está cambiando rápidamente. Se calcula que las temperaturas han aumentado alrededor de 2 °C, el doble del promedio mundial. Eso está impulsando el retroceso de los glaciares de los Alpes. Se estima que han perdido la mitad de su volumen de hielo desde 1850 y las tasas de pérdida se han acelerado considerablemente desde finales de la década de 1980. A medida que los glaciares retroceden, pueden volverse inestables y amenazar a las personas que se encuentran debajo de ellos, en particular los glaciares de gran altura como la Marmolada, que a menudo se encuentran en pendientes pronunciadas y dependen de temperaturas bajo cero para mantenerse fijos. Como resultado, los colapsos catastróficos de glaciares son cada vez más frecuentes, dice Paul Christoffersen, profesor de glaciología en la Universidad de Cambridge. El hielo cambiante de los Alpes muestra una vez más cómo el cambio climático está alterando nuestro paisaje y los peligros que ello acarrea, de una manera que los científicos aún están tratando de comprender. El profesor Jonathan Bamber, director del Centro de Glaciología de la Universidad de Bristol, dijo que las montañas Dolomitas en Italia, donde ocurrió la avalancha, experimentaron una sequía en el invierno con muy poca nevada. "Combinado con las temperaturas inusualmente altas en toda la región durante el verano, los glaciares se están derritiendo rápidamente", afirmó. El experto aseguró que la sección que se desprendió era parte de un "glaciar colgante con seracs o acantilados de hielo que se vuelven particularmente inestables en condiciones cálidas, como las de los Dolomitas en este momento".