Al menos 5 muertos en accidente en un bloqueo de Uyuni





05/07/2022 - 09:17:23

Página Siete.- Uyuni vivió el lunes una noche trágica, ya que en medio de un bloqueo en la carretera a Potosí se produjo un fatal accidente en el que por lo menos cinco personas perdieron la vida y otras resultaron heridas. Quienes fallecieron eran personas que realizaban el bloqueo de la ruta hacia Potosí, cerca de Pulacayo, donde pusieron piedras para evitar el paso de motorizados; no obstante, uno de los bloqueadores relató que un bus, sin luces delanteras, atravesó el bloqueo de piedras y se llevó por delante a varias personas que estaban en la carretera. “Nosotros estábamos en pleno bloqueo y como hay piedras, el bus ha venido sin luz y ni siquiera ha tocado la bocina, sólo se escuchó el ruido de las piedras y cuando me he dado la vuelta el bus ha pasado (haciendo) trizas a las personas”, dijo uno de los afectados a Uyuni Andina. En un principio se dijo que eran cuatro las víctimas, pero sobre la 23:45 se confirmó que Cirilo Héctor Machaca Calisaya falleció, según radio Felicidad de Uyuni. Consternación, llanto y reclamos se oían en medio de la tragedia, mientras los fallecidos y heridos eran trasladados hasta la morgue del Hospital José Eduardo Pérez, de Uyuni. Hasta el cierre de edición, Tránsito no dio un informe oficial. Las personas que bloqueaban eran vecinos de la zona Andes de la ciudad de Uyuni y entre sus demandas están la destitución del delegado provincial, apoyo a la Federación de Gremiales y desconocimiento a los dirigentes de un “comité cívico chuto”. Después de la tragedia, el vocero de la Gobernación, Aldo Effen, dijo que Jhonny Mamani despidió al delegado provincial, Beltrán Mamani; no obstante, aseguró que los dirigentes de las organizaciones sociales en conflicto en la capital del suroeste no se presentaron a dialogar. En tanto, la ciudad de Potosí cumplirá hoy un paro departamental movilizado convocado por el Comité Cívico Potosinista en protesta por las demandas no atendidas por el Gobierno, entre ellas “reglas claras en la industrialización del litio”.