Por decreto Arce posesiona a Nora Mamani como Contralora General del Estado interina





04/07/2022 - 21:39:53

ABI.- El presidente Luis Arce posesionó la noche de este lunes a Nora Herminia Mamani como la nueva Contralora General del Estado interina, en remplazo de Henry Lucas Ara, quien estuvo en el cargo desde el 1 de julio de 2016. “Un compromiso con el Estado boliviano de seguir con el trabajo de mis antecesores para que el ente de control gubernamental, la Contraloría General del Estado, cumpla con sus funciones de velar, de fiscalizar a efectos de coadyuvar con una gestión administrativa que sea eficiente y en beneficio del pueblo boliviano”, afirmó Mamani en el acto de posesión desarrollado en la Casa Grande del Pueblo. Mamani Cabrera figura en registro de la Contraloría como funcionaria del Ministerio de Economía, publica Ebol. Arce argumentó que hace la designación ante el riesgo de que la Contraloría suspenda sus funciones. Exhortó a la Asamblea Legislativa, en particular a la oposición, a cumplir su rol constitucional y elija un Contralor titular. Actualmente se desarrolla un proceso de selección de autoridad de la Contraloría en la Asamblea, para la cual se espera la presentación de postulantes. Para justificar la designación jurídicamente, el decreto de Arce hace mención a la sentencia constitucional 218 de 2004, sin embargo, Comunidad Ciudadana ya anticipó que ese fallo no corresponde porque se enmarca en la anterior Carta Magna. Comunidad Ciudadana ya había alertado que el presidente no puede designar Contralor de manera titular o interina, toda vez que por norma es una atribución de la Asamblea. En ese marco, rechazó una "usurpación de funciones" que estaría aplicando Arce.