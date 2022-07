Khaby Lame, el joven más seguido en TikTok: quién es y cómo ha cambiado su vida en solo dos años





04/07/2022 - 18:02:42

Telecinco.- Sin lugar a dudas, TikTok se ha convertido en la red social que ha revolucionado el mercado. Las marcas y los anunciantes luchan por posicionarse en la aplicación de vídeos cortos en la que, en un principio, era para adolescentes y cada vez más adultos llegan a ella para disfrutar de los contenidos. En esta red social se pueden encontrar publicaciones de todo tipo: desde vídeos tutoriales, comedias o trucos para el día a día. Uno de los que publica vídeos de broma y comedia ha sido el 'influencer' en posicionarse como el más seguido de TikTok. Khaby Lame ha sido el afortunado en posicionarse como la persona con más seguidores en la red social de vídeos cortos. En total, el italiano de 21 años 144.900.000 seguidores en esta aplicación. Junto a todos estos 'followers', Khaby Lame cosecha otros 78 millones de seguidores en Instagram. Debido a estas cifras estratosféricas, las marcas se lo rifan y todas desean que el joven forme parte de su empresa para aumentar de forma exponencial sus ventas. Khaby Lame es una de las personas más seguidas del mundo. Sin embargo, su vida era totalmente distinta antes de que llegase la pandemia. El joven de 21 años de origen senegalés viajó junto a su familia a Italia cuando tenía poco más de un año para buscar un futuro mejor. Tras vivir toda la vida junto a sus padres, Khaby Lame se mudó junto a su hermano a una habitación de casa que fue cedida por el Ayuntamiento para personas en situación de exclusión social. El ahora 'influencer' trabajaba en una fábrica antes de la pandemia. Sin embargo, con la llegada del coronavirus fue despedido y tuvo que regresar a la casa de sus progenitores. Fue entonces cuando el joven comenzó a probar suerte en el mundo de las redes sociales. Su truco para cautivar a los millones de seguidores que tiene en las redes sociales es bastante sencillo. Khaby Lame comenzó a hacerse conocido al compartir en su perfil social vídeos que realizaban otros creadores de contenido en el que mostraban soluciones a problemas cotidianos. Al ver que el resultado de estos vídeos era bastante complicado, el joven decidió partir la pantalla y enseñar cómo solucionaría él mismo el problema de su día a día. @khaby.lame Ig:@khaby00 ♬ suono originale - Khabane lame El ejemplo es muy sencillo. Khaby Lame llegaba a un vídeo en TikTok en el que algún usuario mostraba cuál era la forma en la que pelaba los plátanos. Con tijeras o con cuchillos, este seguidor mostraba a sus 'followers' algunos trucos para cortar y pelar esta fruta. Sin embargo, Khaby Lame compartía el vídeo y pelaba el plátano con su propias manos. Sin manchar ningún tipo de herramienta ni utensilio, Khaby Lame mostraba lo fácil y rápido que era hacer actividades del día a día. Su encanto es la mueca que siempre pone al finalizar el vídeo. Un simple gesto facial con el que intenta trasmitir una idea: solucionar el problema es mucho más fácil de lo que muestran en las redes sociales. Su nueva vida tras su éxito en la Red En una entrevista que ha realizado con 'El País', él mismo cuenta lo sorprendido que está con este auge en la Red y asegura que no se esperaba nada de esto. Además, el italiano de origen senegalés ha asegurado que suele cuidar mucho el tipo de contenido que comparte en sus redes sociales: "Tienes una responsabilidad enorme, puedes influir en mucha gente, yo bromeo en mis vídeos y siempre trato de no faltar al respeto a nadie, de no caer en ninguna forma de discriminación". Tras cosechar la fama y la popularidad, Khaby Lame se ha mudado a Milán donde ha tenido que contratar a un equipo de contables y representantes para que le ayuden con esta nueva responsabilidad y profesión. A pesar de llevar casi 20 años, Khaby Lame no ha conseguido aún la nacionalidad italiana debido a las severas leyes de inmigración que hay en el país italiano. Sin embargo, él mismo asegura que no necesita un papel para sentirse verdaderamente italiano. No obstante, el 'influencer' quiere aprovechar su éxito en las redes sociales para visibilizar el problema al que se enfrentan millones de migrantes a lo largo del mundo. "Si me dan la nacionalidad a mí, aún quedarán millones de personas que están luchando por conseguirlo", comenta al periódico 'El País'.