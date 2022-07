¿Por qué Elon Musk y Talulah Riley se casaron y se divorciaron dos veces?





04/07/2022 - 17:52:09

Quién.- El hombre más rico del mundo, Elon Musk , ha estado casado en tres ocasiones, pero solo tiene dos ex mujeres. ¿Cómo es posible? Entre 2010 y 2016 el fundador de Tesla mantuvo una relación sentimental intermitente con la actriz Talulah Riley a quien le propuso matrimonio a los diez días de que se conocieran en un bar de Londres tras convencerla de que se mudara con él a Los Ángeles. En aquel entonces, habían pasado tan solo ocho semanas que había finalizado el proceso de divorcio de su primera esposa, Justine, la mamá de sus seis hijos mayores. Su segunda boda se celebró en 2010, y tan solo dos años más tarde Elon anunció su separación en Twitter dándole las gracias a la intérprete por el tiempo que habían pasado juntos y asegurándole que algún día haría muy feliz a otro hombre. Al final resultó que ese hombre era él mismo porque en 2013 volvieron a casarse y siguieron juntos hasta 2016. Él inició el proceso legal para divorciarse en una ocasión, aunque se arrepintió a los pocos días, y se calcula que en total le entregó a Talulah 20 millones de dólares en sus dos divorcios. Como todo lo que rodea al empresario, su segundo y tercer matrimonio se salen de lo común, pero su antigua esposa insiste en que en aquel momento a ellos les pareció que era lo más normal que podían hacer. "Sé que parece raro, obviamente. Pero nosotros creímos que era lo lógico", señaló Talulah en una entrevista al periódico The Independent. "Supongo que la principal razón por la que nos volvimos a casar fue que nos parecía extraño estar juntos sin estar casados después de haberlo estado. Era una costumbre... Seguíamos refiriéndonos el uno al otro como 'mi esposo' o 'mi esposa', pero ya no lo éramos... Así que pensamos que lo mejor sería que volviéramos a serlo". En la actualidad ella ha pasado página definitivamente en su historia de amor con Elon Musk, pero le sigue considerando un buen amigo. "Cuida mucho de mí. Ahora mismo estamos en un buen momento, y somos buenos el uno con el otro, lo cual es maravilloso", confirmó la actriz. En el plano sentimental ella encontró la felicidad de nuevo con el actor Thomas Brodie-Sangster, famoso por interpretar al niño de Love Acually y aparecer en Game of Thrones y que actualmente protagoniza la serie biopic sobre los Sex Pistols. Los intérpretes se conocieron precisamente grabando este proyecto y han realizado varias apariciones públicas como pareja.