Mujer se casó con el diablo en espeluznante ceremonia en México





04/07/2022 - 17:20:51

Una boda inusual se hizo tendencia en las redes sociales. Una mujer en Catemaco, México , contrajo matrimonio con el diablo. La escalofriante ceremonia fue compartida en TikTok por el brujo Enrique Marthen, que además fue quien oficializó esta unión. En el video se observa a la mujer vestida de blanco y con un ramo de flores en la mano frente a una estatua que representaría al diablo. En ese momento, Marthen le realiza una serie de preguntas para corroborar que la señora no llega al altar en contra de su voluntad. "¿Hoy en este día aceptas como compañero de tu vida a Luzbel?, ¿no te arrepentirás nunca?, ¿no importa quien te diga algo?, ¿no te importa quien te censure?, ¿no te importa lo que piense la gente, la iglesia o las religiones?, ¿no te importa lo que piense tu familia, tus amigos?", fueron algunas preguntas a las que esta mujer respondió con un "no". La ceremonia fue concluida por Marthen con la siguiente oración: "Lo que hoy se une, jamás será desunido y menos porque tú eres el principal, ¡oh, Luzbel!, ¡oh, Lucifer! Otórgale el poder a esta dama de sentirse dichosa, de sentirse plena, de sentirse capaz, de energizarse totalmente, en todos los sentidos y en todos los aspectos". La publicación recibió todo tipo de comentarios como "Y alguien le pregunto al diablo si él se quería casar con la señora 😅", "Dios mío, Dios mío. Perdónales que no saben lo que hacen", "La gente cada día tiene más estiércol en el cerebro que neuronas" y muchos más.