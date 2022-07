Pico de la quinta ola de covid llegará a fines de julio





04/07/2022 - 17:06:34

ABI.- El número de contagios por COVID-19 va en incremento en el país y se prevé que el pico de la quinta ola se produzca a fines de julio, informó este lunes el ministro de Salud, Jeyson Auza. “Se prevé que para finales de julio podamos experimentar el pico más alto para iniciar el descenso de casos, pero estamos actuando en todo momento con las brigadas de vigilancia epidemiológica activa”, dijo el ministro de Salud a los medios de comunicación. En la semana epidemiológica 26 se reportaron 8.949 casos confirmados de COVID-19, 3.578 casos más que la semana anterior, lo que representa un 67% de incremento a nivel nacional. “Todavía nos encontramos en el ascenso de la quinta ola epidemiológica y lo que resaltamos es que los casos se incrementan de manera sostenida, sin embargo, este incremento está acompañado por un control de la letalidad”, explicó la autoridad. A pesar del incremento de casos en la quinta ola que transita el país, la tasa de letalidad es la más baja de toda la pandemia con un 0,1%, según los datos oficiales. La autoridad aclaró que el impacto de la epidemia en la quinta ola dista mucho de lo que aconteció en las anteriores, en las que incluso se registró el fallecimiento de hasta 200 personas en un solo día. Asimismo, destacó que, en el sistema de salud, el 90% de las salas de terapia intensiva no está ocupado. Aclaró también que, el equipamiento de las unidades de terapia intensiva es de competencia de los gobiernos municipales, sin embargo, el Gobierno nacional entregó de equipamiento completo de terapia intensiva a los hospitales. “Vamos a seguir trabajando para garantizar la salud del pueblo boliviano”, dijo. La autoridad recomendó a la población mantener rigurosamente las medidas de bioseguridad del uso correcto del barbijo, lavado de manos, uso de alcohol, distanciamiento social y sobre todo recibir la vacuna contra el COVID-19. Recordó también que el 91% de las personas que fallecieron por COVID-19 no recibieron ninguna dosis de la vacuna. “De las últimas cuatro muertes por COVID 19, tres personas no estaban vacunadas”, dijo.