Un falso jurado: Amber Heard pidió anular el juicio que ganó Johnny Depp





04/07/2022 - 16:40:11

El equipo legal de Amber Heard presentó una moción solicitando que se anule el veredicto del juicio por difamación que ganó su ex marido Johnny Depp, incluidos los 10,35 millones de dólares en daños otorgados al actor por el jurado de un tribunal de Fairfax, Virginia. Las razones de la solicitud son que el fallo se ampara en pruebas de mala calidad y que el jurado tuvo un miembro falso, de acuerdo a documentos a los que TMZ tuvo acceso. Los abogados de la actriz de “Aquaman” argumentan que no se presentó suficiente evidencia del lado de Depp para convencer a un jurado de que el artículo publicado por Heard en la prensa, que activó todo este proceso legal, había dañado su carrera. El equipo legal que representa a Heard sostiene que la carrera del protagonista de “Piratas del Cariba” ya estaba contra las cuerdas antes de su artículo de opinión de diciembre de 2018. Además, afirman que Depp no pudo probar que ella actuó con verdadera malicia, en el sentido de que se ofreció poca o ninguna evidencia de que él no había abusado de ella. Asimismo, los abogados han alertado de que uno de los miembros del jurado puede no haber sido la persona convocada a la corte. En rigor, apuntan al jurado número 15, cuyo año de nacimiento es 1945 y, sin embargo, en la sala pareció ser una persona mucho más joven. En el documento de 43 páginas presentado ante el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax el viernes también llaman a “investigar el servicio inadecuado del jurado”. Alegan que la información pública indica que un miembro del jurado que sirvió durante el juicio nació en 1970, a pesar de que los funcionarios judiciales indicaron que su año de nacimiento era 1945. “Esta discrepancia plantea la cuestión de si el miembro del jurado 15 realmente recibió una citación para servir como jurado y si el tribunal lo investigó adecuadamente para integrarlo”, escribieron los abogados de Heard. “Quieren que la corte investigue más el asunto. Si se descubre que por error esta persona terminó en el jurado, tienen otra razón más para desechar todo y empezar de cero”, señalan en TMZ. “Eso sí, esta no es la apelación del caso de Amber, que se comprometió a llevar a cabo, a pesar de que le costaría una fortuna que aparentemente no tiene. Por ese hecho, esta parece ser una forma indirecta de lograr lo mismo, sin arrojar dinero”, indicó el citado medio. El abogado principal de Depp, Ben Chew, comentó sobre el recurso para anular el veredicto y la desestimó como “lo que esperábamos”. La jueza del juicio por difamación Penney Azcarate ya hizo oficial la sentencia del jurado, con una orden escrita para que Heard pague a Depp USD 10,35 millones por dañar su reputación. La condena es a raíz de una columna que la actriz escribió en 2018 para The Washington Post, en la que no no nombra al actor, pero se describe a sí misma como “una figura pública que representa el abuso doméstico”. Además, la jueza ordenó a Depp que pagara a Heard 2 millones de dólares por la contrademanda de Heard de que fue difamada por uno de los abogados de Depp. Elaine Bredehoft, abogada de la actriz, afirmó que su clienta no tiene el dinero para pagarle a su ex marido y que está decidida a apelar el fallo.