Ley de Protección de Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación aplica fuertes sanciones para agresores y malos operadores de justicia





04/07/2022 - 11:59:47

ABI.- El presidente Luis Arce promulgó este lunes la Ley 179/2021 de Protección a las víctimas de feminicidio, infanticidio y violación de infante, niña, niño o adolescente. “Hoy promulgamos un Ley que consolida el trabajo de manera permanente para cuidar la vida de las mujeres en nuestro país, la Ley de Protección de Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente establece mecanismos que precautela lo derechos de las víctimas”, indicó el primer mandatario durante el acto central realizado en la Casa Grande. Explicó que con esta norma se pretende poner un freno y sancionar “severamente” a los actos de prevaricato y la conformación de consorcios que pretendan beneficiar a violadores o feminicidas. Recordó este tipo de violencia deshumanizada se producen en una sociedad que aún no ha salido de los moldes del patriarcado, por lo que la indignación social es grande y consideran que no hay castigo suficiente para quienes perpetran esos delitos. “Es verdaderamente dramático tener que afrontar estos hechos que nos conmueven y que nos llenan de ira e impotencia. Vemos que este problema debemos enfrentarlo de manera decidida, porque no es un simple tema policial y mucho menos atañe a la comisión de un delito, sino es una pervertida muestra de abuso y de ejercicio de un falso poder”, indicó la autoridad. Arce convocó a la población sumarse a las acciones decididas y asumidas del gobierno nacional para luchar contra la violencia. Exhortó a los administradores de justicia dar, precisamente, justicia a las víctimas de estos delitos. “Que este crimen sea castigado sin ninguna excusa, es también un llamado a todos y todas los que tienen que ver con estos lamentables casos, como abogados que por codicia no vacilan en prestar sus servicios a muchas de estas personas que han cometido este tipo de delitos y que se han escudado en vacíos legales para salir bien liberados”, acotó. Aseveró que esta norma es un esfuerzo que se hizo con la Asamblea Legislativa Plurinacional para poner las cosas claras mostrando la voluntad de transformar la justicia para que sea un instrumento de defensa de las víctimas de estas aberraciones. “No más impunidad, no más jueces prevaricadores, queremos una justicia sensible a esta problemática y que permita sentar precedentes para mejorar como sociedad en su conjunto”, recalcó el jefe de Estado. Remarcó que es vital que los administradores de justicia "administren justicia" y "que los jueces no tengan opción para favorecer a delincuentes" como se vio en el caso del feminicida serial Richard Choque, que pese a que tenía una condena fue liberado por malos operadores de la justicia y tras la investigación se develó la existencia de varios hechos similares. La Ley 179/2021 es producto del trabajo que realizó la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio durante 120 días para promover cambios estructurales y dar justicia a las víctimas de estos delitos y sancionar a los malos operadores de justicia.