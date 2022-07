Una nueva serie de cómics lanzará el primer Spider-Man homosexual





04/07/2022 - 09:56:38

Marvel ha anunciado el primer Spider-Man homosexual, que aparecerá en los nuevos cómics de 'Edge of the Spider-Verse' en septiembre de este año. El personaje, que se llamará Web-Weaver, es un "diseñador de moda en Van Dyne no muy amable que obtiene poderes arácnidos y nos muestra un tipo de Spider-Man muy diferente", según lo describe su creador, el escritor Steve Foxe. Mientras tanto el diseño de Web-Weaver ha sido desarrollado por el artista de cómics Kris Anka, que ya había trabajado en diferentes proyectos de Marvel. 'Edge of the Spider-Verse' es una serie de cómics de cinco números sobre diferentes variantes de Spider-Man, escritas por Steve Foxe, Mark Bagley, Dan Slott, Alex Segura y Karla Pacheco.