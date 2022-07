Del clan Terán a narcoaportes: Las 10 denuncias que salpicaron al MAS





04/07/2022 - 09:23:15

Página Siete.- Al menos 10 casos sonados de denuncias sobre narcotraficantes salpicaron al Movimiento Al Socialismo (MAS) desde que ingresó al poder. Un recuento muestra que los casos van desde el llamado “clan Terán” hasta el supuesto caso de aportes de un narco a la cúpula de esa fuerza política. Desde el MAS sostienen que “los delitos son personales” y que no piden certificado de antecedentes penales a quienes se acercan a filas de su partido. Los casos identificados datan de 2006, año en que comenzó a gobernar el MAS, entonces con Evo Morales. A continuación, se detalla uno a uno cada hecho: 1) En julio de 2006, el séptimo mes de Morales en la Presidencia, fue detenido Freddy Terceros, entonces asesor del Senado, con tres kilos de cocaína en el aeropuerto de El Alto. Entre sus pertenencias se encontró una carta atribuida al entonces presidente del Senado Santos Ramírez, para que pueda conseguir recursos en España. 2) En septiembre de 2008, la Policía sorprendió a Juana y Elba Terán con 147 kilos de cocaína, junto con ellas cayó Tomás Veizaga, esposo de la segunda. Estuvieron detenidas 99 días y salieron de la cárcel tras pagar una fianza de 50.000 bolivianos cada una. Ambas son hermanas de Margarita Terán, quien fue dirigente cocalera en el Chapare y constituyente del MAS. 3) En julio de 2010 fue detenido el amauta Valentín Mejillones Acarapi con cocaína. Mejillones fue quien entregó el bastón de mando a Morales en Tiwanaku, en enero de 2006 y 2010. Cuando fue detenido, desde el Ejecutivo evitaron pronunciarse sobre el tema. 4) En febrero de 2011, el general René Sanabria y exzar antidroga, responsable del Centro de Inteligencia y Generación de Información, fue aprehendido en Panamá acusado de conspirar para llevar cocaína a EEUU. Purgó condena en ese país y, al retornar, en abril pasado, fue sentenciado en Bolivia a 10 años por tráfico de sustancias controladas. Tras la detención de Sanabria, en abril de 2011, senadores de la entonces fuerza opositora Convergencia Nacional remitieron una nota con un sobre cerrado a Morales, para darle a conocer supuestos vínculos de miembros del MAS con el narcotráfico. “Consideramos que hemos cumplido con nuestra responsabilidad al no permitir la publicación de esta documentación, lo que hubiera sido únicamente un acto político irresponsable, y en su defecto hemos optado por cumplir con nuestro deber de hacer conocer a la autoridad competente la información que podría contribuir a esclarecer hechos relacionados con la actividad del narcotráfico y posible participación de autoridades de su gobierno”, detalla parte de la misiva enviada a Morales. La respuesta que dio entonces el Ministerio de la Presidencia fue la siguiente: “Se recuerda a los señores senadores, suscribientes de la nota, que es obligación de toda persona que conozca un delito, denunciarlo ante la autoridad competente, que para el caso es el fiscal de materia y no el señor Presidente”. 5) En septiembre de 2011 fue detenido Mario Cronenbold, entonces alcalde de Warnes (Santa Cruz) por el MAS. Se le atribuyó supuestos vínculos con el narco colombiano John Díaz, quien envió a España un cargamento de droga en un narcojet. La imputación precisa que Cronenbold abogó por él y se conoció que tuvo reuniones con Díaz. En esa oportunidad, fue enviado a prisión con detención preventiva por tres meses, pero salió un mes después. 6) En julio de 2017 fue detenido en Brasil, con 100 ladrillos de cocaína, Romer Gutiérrez. Fue asesor de la entonces concejala del MAS Melody Téllez y es hermano de Amparo Gutiérrez, quien entonces fungía como diputada oficialista. Dentro del partido MAS lideró la organización Che Guevara y solía publicar fotos junto a altas autoridades del MAS, como Morales. 7) En octubre de 2017, Fabio Andrade Lima Lobo, hijo de la excandidata a subgobernadora de Beni por el MAS Carmen Lima Lobo y actual alcaldesa de San Joaquín, fue aprehendido en Brasil con 480 kilos de cocaína. 8) En septiembre de 2019 fue detenido Einar Lima Lobo, presentado por el entonces ministro Carlos Romero como “pez gordo” del narcotráfico. Einar es hermano de la actual alcaldesa de San Joaquín (Beni) por el MAS, Carmen Lima Lobo. Luego de ser extraditado, en 2021, fue sentenciado a 14 años de cárcel por la justicia de Brasil. 9 ) En febrero de 2020, Dora Vallejos —conocida como la “Reina del Norte”— se entregó a la Policía y se la procesó por tráfico de sustancias controladas y otros delitos. Ese año, las autoridades del gobierno de transición señalaron que era militante del MAS y que tenía una fortuna de 150 millones de dólares. 10) El 29 de junio de este año, el diputado del MAS Rolando Cuéllar mostró una carta atribuida al vicepresidente del MAS, Gerardo García, en la cual agradece a una persona conocida con el alias de “Chapo del Cono Sur”, por los aportes económicos que entregó al partido oficialista desde las elecciones de 2014. Al respecto de estos casos, el diputado oficialista Héctor Arce señaló que “los delitos son personales”. Agregó que el MAS es el partido político más grande del país, al cual se acercan muchas personas. “El MAS jamás hizo campaña con recursos ilícitos como dice Cuéllar. Los delitos son personales y nosotros no pedimos a quienes se acercan al instrumento político sus certificados de antecedentes, hay mucha gente que se inscribió”, manifestó. El analista político José Orlando Peralta dijo que lo revelado por Cuéllar, sobre supuestos vínculos del narcotráfico con el MAS, no es un hecho aislado. Señaló que su denuncia sale a la luz desde la misma organización política, porque ellos tienen información de lo pasa al interior del partido. “Lo del narcotráfico y su incidencia en los partidos políticos en Bolivia no es algo nuevo, pero la última denuncia cobra valor porque sale del mismo MAS, por sus pugnas internas, además porque ellos tienen información interna. Ellos saben cómo se manejaron las cosas y posiblemente sigan saliendo más denuncias”, afirmó el analista. Saúl Lara, exministro de Gobierno y actual diputado de Comunidad Ciudadana, aseveró que lo expuesto por el parlamentario oficialista es la clara muestra de que el narcotráfico penetró las estructuras de la sigla oficialista y las instituciones manejadas por el gobierno del MAS. “La estructura política del partido de Gobierno está impregnada con el narcotráfico (...). El narco no aparece recientemente, es de larga data, desde los 70 y 80. Pero el MAS conoce el tema porque fueron encontradas factorías de cocaína en las serranías del Caparuch, que le costaron la vida al científico Noel Kempff”, sostuvo la exautoridad. ¿Narcovínculos? La jefa de bancada de Creemos en el Senado, Centa Rek, aseguró que Morales sabía de los vínculos de miembros de su partido y Gobierno con el narcotráfico. Recordó que en 2011 la otrora fuerza Convergencia Nacional le hizo llegar documentación sobre estos hechos, pero los desechó. “En 2011 se le presentó a Morales un dossier, al que tuvo acceso Roger Pinto, que mostraba estructuras gubernamentales que hacían posible el patrocinio del narcotráfico. Morales nunca respondió; por el contrario, se perseguía a quienes denunciaban corrupción y narcotráfico”, aseguró la legisladora de oposición. Tomás Monasterio, exdiputado de oposición, aseveró que durante su gestión como parlamentario, entre 2014 y 2019, denunció varios presuntos vínculos de masistas con el narcotráfico. Añadió que estas irregularidades eran tapadas por el gobierno de Morales. “El MAS, más que un partido político, parece un cártel de narcotráfico. No solamente tiene antecedentes en el pasado, ahora la estructura del narcotráfico ocupa cargos importantes”, afirmó el exasambleísta nacional. En junio, dos policías y un voluntario fueron acribillados por presuntos narcotraficantes en Porongo (Santa Cruz). Después de este hecho, Morales y su cúpula apuntaron en contra de la Policía. En abril, Morales difundió un audio, en el cual se escucha a supuestos policías que presuntamente protegen a narcotraficantes. La senadora Rek y el analista Peralta coincidieron en que la denuncia del diputado Cuéllar, sobre los presuntos narcovínculos de la cúpula del MAS, es una respuesta para neutralizar a la arremetida evista en contra del Ministerio de Gobierno y la estructura de la Policía.