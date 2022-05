Compró un container por 500 dólares y adentro encontró una caja fuerte con 7,5 millones de dólares





05/05/2022 - 11:50:46

Millonario de un día para el otro. Aunque muchos crean que es algo imposible, un hombre de Estados Unidos demostró que todo se puede lograr. Compró un container por 500 dólares en una subasta del programa de televisión “¿Quién da más?” y cuando lo revisó, descubrió que en su interior había una caja fuerte con 7,5 millones de dólares en efectivo. Hasta el momento se desconoce la identidad del afortunado. El que reveló la impresionante historia fue Dan Dotson, el reconocido subastador del reality norteamericano. Además, confirmó que abrir la caja fuerte fue una tarea compleja: “Un hombre intentó abrir la caja fuerte y no pudo. Tuvieron que llamar a una segunda persona para abrirla. Cuando lograron hacerlo, se encontraron que la caja fuerte, que suelen estar vacías, en este caso no lo estaba”. Sin embargo, el hombre no se pudo quedar con la totalidad del tesoro, ya que el dueño original del contenedor supo lo ocurrido y reclamó el dinero. “Recibió una llamada, misteriosamente, de un abogado que representa a la persona que había perdido el dinero. Le ofrecieron 600 mil dólares que rechazó, y luego duplicaron la oferta a 1,2 millones”, explicó Dotson en la grabación. El hombre aceptó este segundo ofrecimiento, por lo que mantuvo 1,2 millones de dólares y devolvió los 6,3 millones restantes, detalla TN. El origen de los 7,5 millones de dólares en el contenedor Aunque se desconoce realmente el motivo por el cual había una suma millonaria en ese contenedor, Rene Nezhoda, la coprotagonista de Dotson y dueña de “Bargain Hunters Thrift Store” aseguró que no le sorprendería si el origen del dinero estuviera relacionado con la mafia o un cartel. “Si encontrás una suma de dinero como esa, seguro hay razones para que no esté guardado dentro del banco”, deslizó.