El hombre que murió con un corazón de cerdo transplantado estaba infectado por un virus porcino





05/05/2022 - 11:25:30

Gizmodo.- El hombre al que se trasplantó por primera vez un corazón de cerdo pudo haber muerto prematuramente a causa de un virus porcino, un riesgo conocido y evitable, según un reportaje de la revista MIT Technology Review. David Bennett estaba al borde de la muerte cuando, el pasado 7 de enero, los cirujanos del Centro Médico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland le trasplantaron con éxito un corazón de cerdo modificado genéticamente. El hombre de 57 años sufría una enfermedad cardíaca terminal, pero no cumplía con los requisitos para un trasplante. Su única opción era un xenotrasplante, un trasplante de órganos entre dos especies diferentes. Bennett vivió dos meses con el corazón de un cerdo latiendo en su pecho. Su salud empeoró unos 40 días después del trasplante, y murió el 8 de marzo. La causa de su muerte no está clara, pero el cirujano Bartley Griffith reveló la presencia de un virus de cerdo durante un webinar emitido por la Sociedad Americana de Trasplantes el 20 de abril. Griffith dijo que el equipo médico había hecho esfuerzos desesperados por combatir el “citomegalovirus porcino”, y que tal vez este fuera “el actor” que provocó el fatal desenlace del paciente. El corazón utilizado en el trasplante provenía de un cerdo de 108 kilos que había sido modificado genéticamente por una empresa llamada Revivicor. Revivicor desactivó cuatro genes en el genoma del cerdo, incluido uno que codifica una molécula que provoca rechazo en los seres humanos y otro que inhibe el crecimiento del corazón, para que encajara en el pecho de una persona. También insertó seis genes humanos para limitar el rechazo del tejido. Pero se suponía que el cerdo estaría libre de patógenos porcinos, una parte crítica de los xenotrasplantes, y no fue el caso. El citomegalovirus porcino se encontraba en el corazón del cerdo. Y aunque se cree que no es capaz de infectar células humanas, se sabe que puede dañar el órgano donado, con resultados catastróficos para el paciente. Ocurrió algo parecido con los corazones de cerdo trasplantados en babuinos durante unos ensayos alemanes. Los corazones duraban solo un par de semanas si el virus estaba presente, y más de medio año si estaban libres de virus. Parte del problema es que el sistema inmunológico de los babuinos era suprimido con fármacos inmunodepresores, y lo que es más importante: el sistema inmunológico de los cerdos ya no estaba presente para luchar contra el virus. La buena noticia es que los cirujanos han aprendido mucho del caso de Bennett. “Si esto fue por una infección, probablemente podamos prevenirla en el futuro”, dijo Griffith en su presentación. El citomegalovirus porcino no siempre es fácil de detectar, ya que tiende a esconderse profundamente en los tejidos. Pero el equipo médico solo hizo pruebas en el hocico del cerdo, lo que, visto en perspectiva, no parece suficiente. “Si haces un mejor test al animal, no sucederá”, dijo el virólogo veterinario Joachim Denner a MIT Technology Review. “El virus se puede detectar y eliminar fácilmente de las poblaciones de cerdos, pero lamentablemente no hicieron un buen análisis y no detectaron el virus, y esa fue la razón. El cerdo donante estaba infectado y el virus fue transmitido en el trasplante”.