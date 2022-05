Google quiere un futuro sin contraseñas





05/05/2022 - 11:04:34

Xataka.- El futuro será sin contraseñas. No sabemos exactamente cuándo, pero las grandes tecnológicas empiezan a trazar sus planes. En Microsoft ya se puede iniciar sesión solo con métodos alternativos, y Google desvela cuál es su plan para prescindir de las contraseñas, utilizando el smartphone como principal herramienta para acceder a apps, webs e inicio de sesión en dispositivos. El móvil como clave de desbloqueo Como celebración por el Día Mundial de las Contraseñas, Google ha desvelado su plan para acabar con ellas. Curioso, cuanto menos. Indican que la intención para sustituir el sistema de contraseñas no es solo cosa de Google (Android y Chrome), sino que Microsoft y Apple lo harán con sus sistemas operativos y navegadores. El objetivo es simplificar el inicio de sesión en cualquier dispositivo. Tan solo necesitaremos tener el móvil a mano para iniciar sesión en el ordenador. Este, desbloqueado, actúa como su propia clave de acceso Sobre el papel pinta bien pero, ¿cómo se lleva a cabo este gran cambio? Según Google, cuando queramos iniciar sesión en una web o app, solo tendrá que desbloquear su móvil, sin ser necesaria una contraseña durante el proceso. El móvil almacenará una credencial FIDO, una clave de acceso que servirá para desbloquear el inicio de sesión. Esta clave, según Google, se basa en criptografía de clave pública, y solo es accesible en el momento en el que el usuario desbloquea su teléfono. "Para iniciar sesión en una web desde el ordenador, solo necesitaremos tener el teléfono a mano, ya que se nos pedirá que lo desbloqueemos para poder acceder. Después de hacerlo, ya no volveremos a necesitar el teléfono y podremos iniciar sesión simplemente desbloqueando el ordenador". En otras palabras, si quieres iniciar sesión en Chrome, bastaría con poner el dedo sobre el lector de huellas de tu móvil para desbloquearlo, y así iniciar sesión automáticamente en el navegador. En el caso de que perdamos el teléfono móvil o no tengamos acceso al mismo, la clave de podrá restaurar a partir de una copia de seguridad en la nube. No hay fecha cerrada para esta solución, pero Google afirma que esta compatibilidad con claves FIDO estará disponible de forma generalizada entre 2022 y 2023, por lo que hablamos de un futuro bastante cercano.