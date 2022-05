Ucrania repele ataques, siguen los combates en acería





05/05/2022 - 09:03:56

VOA.- Las tropas ucranianas informaron este jueves que han repelido algunos ataques pero los combates en la acería continúan mientras la ONU continúa intentando rescatar a los civiles atrapados allí. El presidente Volodymyr Zelenskyy ha pedido un alto al fuego prolongado en Mariúpol Las fuerzas ucranianas dijeron que repelieron los ataques rusos en el este y recuperaron parte del territorio, incluso cuando Moscú actuó para obstruir el flujo de armas occidentales a Ucrania bombardeando estaciones de tren y otros objetivos de líneas de suministro en todo el país. También se produjeron intensos combates en la acería Azovstal en Mariúpol, que representó el último bastión de la resistencia ucraniana en la arruinada ciudad portuaria del sur, informó el ejército ucraniano. Un funcionario ruso negó anteriormente que las tropas estuvieran asaltando la planta, pero el comandante de la principal unidad ucraniana en el interior dijo que los soldados rusos habían ingresado al territorio de la planta. “Con el apoyo de aviones, el enemigo reanudó la ofensiva para tomar el control de la planta”, dijo el Estado Mayor en Kiev, y agregó que los rusos estaban “tratando de destruir las unidades ucranianas”. Al oeste de Mariúpol, las fuerzas ucranianas lograron algunos avances en la frontera de las regiones sureñas de Kherson y Mykolaiv, donde, según informes, las tropas rusas intentaban lanzar una contraofensiva y repelieron 11 ataques rusos en las regiones de Donetsk y Lugansk, dijo el ejército. Zelenskyy pide un alto el fuego más prolongado en Mariúpol mientras Rusia promete una pausa diurna Rusia se comprometió a observar un alto el fuego el jueves en la ciudad ucraniana de Mariúpol, donde sus fuerzas han controlado todo menos un complejo de plantas siderúrgicas donde las tropas ucranianas se refugian junto con los civiles que las Naciones Unidas están tratando de evacuar. Rusia dijo que su alto el fuego durante el día continuaría nuevamente el viernes y el sábado para facilitar más evacuaciones del sitio de Azovstal. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, en un discurso matutino del jueves, dijo que se necesitaba un alto el fuego prolongado para evacuar a los civiles restantes en Mariúpol. “Tomará tiempo simplemente sacar a la gente de esos sótanos, de esos refugios subterráneos. En las condiciones actuales, no podemos usar maquinaria pesada para retirar los escombros. Todo tiene que hacerse a mano”, dijo. En Washington, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, expresó su escepticismo sobre el compromiso de Rusia con un alto el fuego. “Lo que hemos visto constantemente, y lo hemos visto incluso en los últimos días, es la tendencia por parte de la Federación Rusa a adoptar la llamada pausa humanitaria para disfrazarse de un actor que solo tiene preocupaciones humanitarias. para reanudar rápida y rápidamente los bombardeos y la violencia, incluso contra los civiles que están atrapados en las zonas sitiadas, incluso en Mariúpol”. Naciones Unidas dijo el miércoles que los más de 300 civiles evacuados de Mariúpol, Manhush, Berdiansk, Tokmak y Vasylivka estaban recibiendo asistencia humanitaria en Zaporizhzhia. “Si bien esta segunda evacuación de civiles de áreas en Mariúpol y más allá es significativa, se debe hacer mucho más para garantizar que todos los civiles atrapados en los combates puedan irse en la dirección que deseen”, dijo Osnat Lubrani, coordinador humanitario de la ONU para Ucrania. Luchando en el este y sur Los combates se habían intensificado el miércoles alrededor de la acería Azovstal. El alcalde de Mariúpol, Vadym Boychenko, dijo que los rusos estaban atacando la planta con todo, desde artillería pesada hasta "bombas que perforan el concreto de 3 a 5 metros de espesor". Los combatientes ucranianos que defendían la planta dijeron que las tropas rusas habían entrado en sus terrenos, lo que Rusia negó. Un funcionario de defensa de alto rango de EEUU dijo que el progreso militar ruso en la región de Donbás, en el este de Ucrania, estaba "estancado... muy lento y desigual". Rusia ha estado lanzando alrededor de 40 a 50 ataques con misiles al día, pero “todavía desconfía” de volar dentro de Ucrania. Las fuerzas rusas se han encontrado con una fuerte resistencia de las fuerzas ucranianas en su intento de avanzar hacia Kramatorsk y Severodonetsk en el este de Ucrania, dijo el funcionario. Las sirenas antiaéreas sonaron el miércoles por la noche en Ucrania, y se reportaron ataques cerca de Kiev, en Cherkasy y Dnipro en el centro de Ucrania, y en Zaporizhzhia en el sureste. Sanciones de la UE La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reveló el miércoles nuevas acciones punitivas contra Rusia que interrumpirían las compras europeas de crudo ruso dentro de seis meses y terminarían con las importaciones de productos energéticos refinados para fines de 2022. Los miembros de la UE deben aprobar por unanimidad el paquete para que entre en vigor. “Seamos claros, no será fácil porque algunos estados miembros dependen en gran medida del petróleo ruso, pero simplemente tenemos que hacerlo”, dijo von der Leyen al Parlamento Europeo. Las sanciones propuestas por la UE también incluyen la eliminación del banco más grande de Rusia, Sberbank, del sistema internacional de transacciones y mensajes SWIFT, y la inclusión de oficiales militares de alto rango “que cometieron crímenes de guerra en Bucha y los responsables del inhumano asedio de Mariúpol”. Agregó que el presidente ruso Vladimir Putin “debe pagar un alto precio por su brutal agresión”. “Putin quería borrar a Ucrania del mapa y claramente no lo logrará”, dijo. "Por el contrario. Ucrania se ha levantado en valentía y en unidad, y es su propio país, Rusia, el que Putin está hundiendo”. En Washington, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que hablaría con otros líderes del Grupo de los Siete economías avanzadas esta semana sobre posibles nuevas sanciones contra Rusia. “Siempre estamos abiertos a sanciones adicionales”, dijo Biden a los periodistas.