Tarija: Suman otros 10 años a la sentencia de Patricia Romero por estafa





05/05/2022 - 07:33:50

El País.- En el marco del caso denominado “estafa millonaria”, este miércoles concluyó el juicio que se inició el 18 de abril en el Juzgado de Sentencia Tercero de la Capital, donde se dictó una sentencia condenatoria de diez años de privación de libertad en contra de Patricia Romero Pacello, al acreditar su responsabilidad en el delito de estafa agravada con víctimas múltiples, mientras su ex esposo, José Sigler, fue absuelto. Se trata de la segunda sentencia contra la hermana de la delegada de la Defensoría del Pueblo, la primera es por cinco años en la que la sindicada accedió a someterse a un procedimiento abreviado. Sin embargo, en la normativa vigente en el país no existe la sumatoria de condenas, por lo que Patricia Romero deberá cumplir solamente la más alta. La fiscal departamental, Sandra Gutiérrez Salazar, informó sobre la obtención de esta sentencia y confirmó que ya existe fecha para el tercer juicio que deberá instalarse el 18 de mayo. En total, son 14 las causas que se abrieron formalmente por parte de diferentes grupos de víctimas. “Se ha desfilado toda la prueba de cargo y descargo, es decir las pruebas presentadas por la Fiscalía, las víctimas y la defensa. Todo esto ha sido valorado de manera integral (…) Se ha determinado que Patricia Romero es culpable de estafa agravada”, manifestó el abogado de las víctimas, Santiago Tumoine. Para este lunes está prevista la audiencia de lectura in extenso de la argumentación de la sentencia. En la misma cualquiera de las partes tiene derecho de presentar un recurso de apelación, sin embargo, el abogado indicó que se sienten satisfechos por haber obtenido casi la pena máxima. Tumoine dijo que el ex esposo de Patricia Romero, José Sigler, quien estaba en calidad de acusado por complicidad logró beneficiarse con una absolución, debido a que las pruebas que se presentaron en su contra no fueron suficientes para acreditar su participación en la estafa. Antecedentes Tras una denuncia pública y una protesta en puertas del domicilio de los padres de Romero Pacello por parte de decenas de víctimas, el 15 de diciembre del 2020 se procedió a ejecutar el mandamiento de aprehensión en su contra y trasladarla a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). Una vez instalada la audiencia de medidas cautelares, se dictó su detención preventiva en el penal de Morros Blancos. Mientras tanto, Sigler accedió a la detención domiciliaria y ahora gozará de libertad. El modus operandi de esta estafa piramidal consistía en que Patricia Romero, quien trabajaba en la empresa importadora Aidisa, ofrecía supuestas inversiones con jugosas ganancias a sus víctimas, que caían atraídas por las altas comisiones. Al hacerse público el caso, se llegó a establecer que en total existirían más de 200 víctimas, a las que se habría afectado con una suma superior a los 4 millones de bolivianos.