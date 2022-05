Creemos se abstendrá en la votación para el defensor; CC apoya a independientes





05/05/2022 - 06:46:02

El Deber.- La oposición ratificó que no permitirá la designación de un Defensor del Pueblo afín a los intereses del partido de Gobierno. Para evitar este hecho, la alianza Creemos decidió no votar por ninguno de los siete candidatos que quedaron en carrera. Sin embargo, según analistas políticos, esto puede beneficiar al MAS para que alcance los dos tercios de voto de los presentes en la sesión de hoy en la Asamblea Legislativa. “La designación se da con los votos válidos de los dos tercios de los parlamentarios presentes en sala y no con el total de la Asamblea. Si los legisladores de Creemos están presente en la sesión y no votan se tomarán en cuenta las abstenciones. El MAS puede conseguir los dos tercios con los votos válidos. Eso podría dar lugar a que el oficialismo consiga los dos tercios y Creemos estaría haciendo el juego”, dijo el politólogo José Velasco. Según el artículo 10 de la Ley 870, corresponde al pleno del Legislativo la elección y designación de la Defensora o el Defensor del Pueblo “por dos tercios de votos de los presentes”, tomando en cuenta la nómina preseleccionada por la Comisión Mixta de Constitución. El experto añadió que esa es una “gran falla” de la normativa, ya que lo “más legítimo” sería considerar los dos tercios del pleno porque el cargo tiene relevancia nacional. La senadora de Creemos Centa Rek explicó que el objetivo de no votar por ningún candidato se da porque ir a una designación “no soluciona” el problema estructural del país respecto a la justicia, la corrupción y el narcotráfico. “No sacamos nada con parches, incluso esta voluntad que hubo de cooperar para elegir al defensor se hizo sobre la marcha, readecuando el reglamento y eso fue insuficiente. Sería irresponsable seguir en estos parches que en nada van a beneficiar a que haya un cambio de todas las políticas de Estado”, recalcó la legisladora a EL DEBER. La alianza opositora propone a cambio realizar una nueva preselección de candidatos e iniciar el trabajo desde cero con acuerdos “verdaderos” políticos. Evitaron al MAS Las alianzas Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos no asistieron a la reunión de jefes de bancada convocada ayer, miércoles, por el presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca, a un día de la sesión para definir el futuro de la Defensoría del Pueblo. La cita estaba prevista para las 17:00 y, minutos antes, las dos organizaciones políticas se presentaron en la puerta de la Vicepresidencia para ratificar sus posiciones de no ceder en nuevos consensos. Los legisladores de CC aseguraron que no votarán por los candidatos con vínculos con el Gobierno. Según los antecedentes, de los siete postulantes, solo dos no trabajaron en el Estado. El presidente de Diputados, Freddy Mamani, negó que el oficialismo tenga “favoritos” y, por lo tanto, afirmó que elegirán a quien tenga el mejor perfil. La recta final del proceso se empañó por denuncias contra el MAS por apartar de la elección a dos candidatos con trayectoria óptima.