Ejército ruso ensayó una simulación de lanzamiento de misiles con capacidad nuclear





04/05/2022 - 21:10:05

Infobae.- En una maniobra que puede ser vista como una nueva provocación a Occidente, Rusia aseguró este miércoles que sus fuerzas ensayaron una simulación de lanzamiento de misiles con capacidad nuclear en el enclave occidental de Kaliningrado, en medio de su campaña militar en Ucrania. El anuncio se produjo en el día número 70 de la acción militar rusa, que ha dejado miles de muertos y más de 13 millones de desplazados, en la peor crisis de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Después de enviar tropas a Ucrania en febrero, el presidente ruso Vladimir Putin ha hecho amenazas veladas sugiriendo su disposición de utilizar las armas nucleares tácticas de su país. El miércoles durante unos juegos militares en el enclave del mar Báltico, situado entre Polonia y Lituania, Rusia ensayó “lanzamientos electrónicos” simulados de su sistema de misiles balísticos móviles Iskander, con capacidad nuclear, indicó el ministerio de Defensa en un comunicado. Las fuerzas rusas practicaron ataques individuales y múltiples a blancos que emulaban sistemas de lanzamiento de misiles, pistas aéreas, infraestructuras protegidas, equipos militares y puestos de mando de un enemigo simulado, según el comunicado. Tras los lanzamientos “electrónicos”, el personal militar realizó una maniobras para cambiar su posición buscando evitar “un posible ataque de represalia”, agregó el ministerio ruso. Las unidades de combate también practicaron “acciones en condiciones de radiación y contaminación química”. Más de 100 soldados participaron en los ensayos. Rusia puso a sus fuerzas nucleares en alerta poco después de que Putin envió tropas a Ucrania el 24 de febrero. El jefe del Kremlin ha advertido de una represalia rápida si Occidente interviene directamente en el conflicto ucraniano. Observadores han señalado que en los últimos días la televisión estatal rusa ha intentado hacer que el uso de armas nucleares sea más aceptable para el público. “Durante dos semanas hemos escuchado en las pantallas de nuestros televisores que hay que abrir los silos nucleares”, dijo el martes el periodista Dmitry Muratov, Premio Nobel de la Paz. El viernes pasado un alto cargo de defensa norteamericano aclaró que Estados Unidos no cree que exista una amenaza de que Rusia utilice armas nucleares a pesar de la reciente escalada en el discurso de Moscú. “Seguimos monitoreando sus capacidades nucleares todos los días lo mejor que podemos y no constatamos ninguna amenaza de uso de armas nucleares ni ninguna amenaza para el territorio de la OTAN”, manifestó el funcionario a la agencia Reuters, bajo condición de anonimato. El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguei Lavrov, dijo el lunes que Occidente no debería subestimar los elevados riesgos de un conflicto nuclear por Ucrania. Rusia anunció a principios de este mes que planea desplegar para el otoño sus recién probados misiles balísticos intercontinentales Sarmat, capaces de efectuar ataques nucleares contra Estados Unidos. En marzo, Dmitri Medvédev, ex presidente ruso y vicepresidente del Consejo de Seguridad del país, dijo que Moscú podría atacar con bombas atómicas a un enemigo que sólo utilizara armas convencionales. “Tenemos un documento especial sobre la disuasión nuclear. Este documento indica claramente los motivos por los que la Federación Rusa tiene derecho a utilizar armas nucleares. Hay algunos de ellos, permítanme recordárselos: el número uno es la situación, cuando Rusia es golpeada por un misil nuclear. El segundo caso es cualquier uso de otras armas nucleares contra Rusia o sus aliados”, enumeró. “El tercero es un ataque a una infraestructura crítica que haya paralizado nuestras fuerzas de disuasión nuclear. Y el cuarto caso es cuando se comete un acto de agresión contra Rusia y sus aliados, que ponga en peligro la existencia del propio país, incluso sin el uso de armas nucleares, es decir, con el uso de armas convencionales”, disparó subiendo aún más la tensión con Occidente. El ex presidente insistió con la amenaza: “Nadie puede dudar en lo más mínimo que estamos dispuestos a dar una respuesta digna a cualquier infracción de nuestro país, de su independencia”.