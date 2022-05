El MAS impugna conminatoria del TSE que exige a los partidos políticos renovar directivas hasta septiembre





04/05/2022 - 21:07:19

Correo del Sur.- La dirección nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) impugnó la resolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que conmina a los partidos políticos a renovar sus directivas hasta fines de septiembre. El partido gobernante considera inconstitucional el exhorto del Órgano Electoral y tiene proyectado elegir a sus nuevos dirigentes nacionales entre noviembre y diciembre. "El tribunal, no es su atribución convocarnos a congresos nacional ni regionales, no nos puede, nosotros hemos cuestionado esa situación, era inconstitucional que el Tribunal Supremo Electoral tenga que conminarnos, tenga que obligarnos a convocar a congresos nacionales o departamentales", afirmó el vicepresidente del MAS a la ANF, Gerardo García. Agregó que "ya se ha impugnado, en el mismo Tribunal Supremo Electoral, para que seguramente se pueda llevar a las instancias que corresponde". El 29 de marzo, el TSE emitió la resolución 128/2022 que exhorta a los partidos políticos, cuyos mandatos de dirigentes fenecieron, a renovar las direcciones mediante congresos o asambleas y fijó un plazo de 180 días, hasta fines de septiembre. La sanción al incumplimiento de este instructivo, dice la institución, es la pérdida de la personalidad jurídica de la fuerza política. "En agosto o septiembre estaríamos terminando los congresos de los departamentos y luego convocamos al congreso nacional, entre noviembre y diciembre estaríamos llevando el congreso (para elegir la dirección nacional)", sostuvo García. El dirigente del MAS aseguró que no está en riesgo la personalidad jurídica de su partido político ya que en septiembre de 2021 recibieron una resolución del TSE y que forma parte de estatuto orgánico. El diputado del MAS, crítico a la actual dirección nacional del partido, Rolando Cuellar, dijo que en próximos días se debería convocar al congreso nacional para elegir a los nuevos dirigentes y responsabiliza a Evo Morales si pierden la personalidad jurídica. "El Tribunal Supremo Electoral ya conminó con un plazo de 180 días. Claramente está la resolución, si no convoca hasta el 30 de septiembre, el MAS en octubre pierde la personería jurídica; está conminado el señor Evo Morales, no puede poner en riesgo la personería jurídica y que el congreso sea en La Paz, Chuquisaca, para elegir al nuevo directorio", dijo el legislador a la ANF. Cuellar es partidario que el presidente Luis Arce asuma la dirección nacional del MAS y su acompañante sea una mujer que será electa en una selección interna, para cumplir con el principio de equidad de género. García dijo que el partido gobernante ahora está en campaña para elegir las direcciones departamentales que ya tienen liderazgos en Pando, Oruro y Chuquisaca. Agregó que para junio se llevará a cabo el congreso regional en Cochabamba y en julio, Potosí. La selección de dirigentes regionales terminará hasta septiembre, agregó.