Policía va tras otros dos involucrados del caso robo de vehículos chilenos





04/05/2022 - 21:02:20

El Deber.- Un expolicía y un ex militar son buscados por las fuerzas del orden. Estas personas serían parte de quienes exigieron dinero al investigador chileno Hugo Bustos, que detectó una camioneta roja en Yapacaní y pidió ayuda a un supuesto oficial de policía para recuperar el vehículo Mitsubishi, otra de las facetas que surgen después del escándalo que se destapó en días pasados. “El grupo de rescate se acerca hasta la vecindad y se contactan con una señora, quien sería la presidenta de la junta de vecinos. Ella les dice que hay un policía que también es vecino y este les pide 1.500 dólares para hacer la operación. Sucede que ese individuo ya no es policía y se llama Ariel García Lafuente y ya tenemos el mandamiento de aprehensión”, relató el comandante de la Policía, general, Jhonny Aguilera en conferencia de prensa. Dijo que esta persona fue policía hasta 2006 y creen que es de este modo que logra conseguir dinero. Luego de este escándalo, el sujeto huyó de su casa y estría en proximidades de Vallegrande (Santa Cruz), donde lo buscan los investigadores. La segunda persona es Freddy Huallpa Cahuana, se trata del vendedor de la camioneta roja que también está denunciada como robada en Chile. Según Aguilera, esta persona logró el alias de “sargento” posiblemente por haber prestado su servicio militar. Dijo que no existe ninguna persona con ese nombre en las filas policiales. Este sujeto tenía tres casas en Yapacaní, las mismas fueron allanadas. Los investigadores encontraron otro vehículo que está denunciado como robado, el mismo fue secuestrado; sin embargo, el “sargento” huyó con el vehículo y no pudo ser hallado. Al mismo tiempo, el jefe policial relató que la vagoneta recuperada por los investigadores chilenos tiene una placa que tiene otros dos clones, es decir, que copiaron los documentos, una de estas placas incluso pertenecería a una entidad del Estado. “Existen tres vehículos con la misma placa, uno de ellos registrado incluso a nombre de una entidad del Estado. Uno cargó gasolina en Cochabamba, otro está en La Paz y otro estaba en Santa Cruz (la vagoneta Mitsubishi), eso nos lleva a la conclusión de la existencia de una organización criminal que se dedica a clonado de documentos”, añadió Aguilera. De ese modo, hasta el momento, la denuncia de la investigación chilena alcanzó a dos jefes policiales y dos personas que se vieron involucradas en el momento de la realización del reportaje.