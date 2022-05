Sin consensos con la oposición, este jueves se elige a la nueva autoridad de la Defensoría del Pueblo





04/05/2022 - 20:58:47

Erbol.- Este miércoles debía desarrollarse una reunión con el vicepresidente de Estado y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, para buscar consensos en el proceso de elección de la nueva autoridad de la Defensoría del Pueblo, sin embargo, la oposición decidió no asistir ante denuncias de falta de transparencia en el proceso. La bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) fue la única que asistió al encuentro previo a la sesión convocado para este jueves donde se prevé que se pueda concluir con el proceso de selección y designación de la nueva autoridad en lugar de Nadia Cruz Tarifa. La jefa de bancada de Creemos en la Cámara de Senadores, Centa Rek, consideró “innecesario” participar de la reunión y ratificó la posición del frente político que no se encontró “suficiente transparencia” en este proceso pese a que un representante de este partido participó de todas las etapas. “Vemos que entre los candidatos que han sido preseleccionados ninguno de ellos nos garantiza la independencia y posibilidad de que va a haber probidad”, cuestionó la legisladora. Mientras que el jefe de bancada de CC en la Cámara de Diputados, Carlos Alarcón, dijo que se decidió que no participarán en la reunión de coordinación porque no se cuenta con la presencia de las dos fuerzas de oposición. Para este jueves, anticipó que su bancada hará se “opondrá” a la votación del MAS ante la sospecha de una “tendencia” para tratar de favorecer a un defensor del pueblo afín. El jefe de bancada del MAS en la Cámara de Diputado, Gualberto Arispe, cuestionó la inasistencia de la oposición y lo calificó como una “falta de respeto” para buscar consensos ante las observaciones denunciadas. “Inicialmente creo que CC se ha manifestado para poder escuchar esta reunión y parte de Creemos también pidió tolerancia pero en ese ámbito, nosotros somos respetuosos, tendrán sus motivos y razones (para no asistir)”, añadió. Pedro Francisco Callisaya Aro, abogado de La Paz; Claudia Andrea Calvo Campos, administradora de Empresas, de Chuquisaca; Luisa Antonia Chipana Ubaras, abogada, de Cochabamba; Evelin Patricia Cossio Marquez, abogada, de La Paz; Rubén Julio Estrada Candia, abogado, de La Paz; Ramiro Leonardo Iquise Pally, abogado, de Potosí y Porfirio Machado Gisbert, abogado, de La Paz, serán consideraron en el pleno.