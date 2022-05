Reportes ante la ONU: Los soldados rusos también violaron a hombres y niños en Ucrania





04/05/2022 - 18:12:35

Infobae.- Los hombres y niños no han escapado de convertirse en víctimas de violación por parte de soldados rusos en el marco de la guerra en Ucrania, donde se han reportado decenas de casos de violencia sexual por parte de los invasores que también incluyen a mujeres y a niñas. De acuerdo con funcionarios de la ONU y de Ucrania se han recibido reportes “aún no verificados sobre casos de violencia sexual contra hombres y niños en Ucrania”. Así lo afirmó Pramila Patten, representante especial de la ONU sobre violencia sexual en la guerra, en una conferencia de prensa en Kiev. Patten agregó que puede ser particularmente difícil para los hombres sobrevivientes de violación denunciar el crimen. “Es difícil para las mujeres y las niñas denunciar la violación debido al estigma, entre otras razones, pero a menudo es aún más difícil para los hombres y los niños denunciar. Tenemos que crear ese espacio seguro para que todas las víctimas denuncien los casos de violencia sexual”. Advirtió que docenas de casos de violencia sexual que están bajo investigación hasta el momento “solo representan la punta del iceberg”, e instó a los sobrevivientes a presentarse y a la comunidad internacional a encontrar a los perpetradores y responsabilizarlos. “La documentación de hoy será el enjuiciamiento de mañana”, dijo. La fiscal general de Ucrania, Iryna Venediktova, dijo el martes que su oficina había recopilado informes de violencia sexual por parte de las tropas rusas contra hombres y mujeres de todas las edades, desde niños hasta ancianos. Hablando en una conferencia de prensa en el destrozado suburbio de Irpin en Kyiv, uno de un grupo de pequeños pueblos cuyos nombres se han convertido en sinónimos de los crímenes de guerra rusos, Venediktova dijo que Moscú había usado la violación como una estrategia deliberada. “Esto es, por supuesto, para asustar a la sociedad civil para hacer todo lo posible para obligar a Ucrania a capitular”, dijo Venediktova. La funcionaria advirtió que ha habido pocos relatos públicos de violencia sexual en Ucrania, debido a que muchas de las víctimas han abandonado el país y otras que se quedaron atrás tienen miedo de hablar sobre la experiencia. Sin embargo, equipos de fiscales e investigadores han estado reuniendo evidencia de violencia sexual generalizada desde que las fuerzas rusas se retiraron hace poco más de un mes. Las violaciones en grupo, las agresiones a punta de pistola y las violaciones cometidas frente a los niños son algunos de los testimonios sombríos que han recopilado de las víctimas y sus familias. La comisionada de derechos humanos del país, Lyudmila Denisova, ha documentado oficialmente los casos de 25 mujeres que fueron retenidas en un sótano y violadas sistemáticamente en Bucha, vecina de Irpin. Los médicos forenses que realizan exámenes post-mortem a mujeres enterradas en fosas comunes dicen que también encontraron evidencia de que algunas fueron violadas antes de ser asesinadas por las fuerzas rusas. La enviada de la ONU, Patten, dijo que estaba visitando Kiev debido a las abrumadoras indicaciones de violencia sexual generalizada y sistemática en el conflicto, y el riesgo de trata para las mujeres ucranianas si intentan huir del conflicto. “Todas las señales de advertencia están parpadeando en rojo en Ucrania, con denuncias de violencia sexual brutal”, dijo en una conferencia de prensa con la viceprimera ministra de Ucrania, Olga Stefanishina. “No podía quedarme atrás en mi oficina en Nueva York, frente a informes tan desgarradores de violencia sexual. Estoy aquí porque no debemos escatimar esfuerzos para garantizar tolerancia cero y consecuencias constantes para estos delitos”, dijo Patten. Si bien la lucha ha terminado alrededor de Kiev por ahora, los soldados rusos aún controlan franjas de territorio en el sur y el este del país. En medio de la creciente preocupación por las violaciones allí también, los activistas están tratando de llevar la anticoncepción de emergencia a los hospitales ucranianos lo más rápido posible. Patten advirtió que durante demasiado tiempo el mundo había permitido que la violencia sexual se utilizara como un arma barata, silenciosa y eficaz contra comunidades enteras. “Barato, porque es gratuito. Muy efectivo, porque no solo afecta a la víctima, afecta a familias enteras, a las comunidades”, dijo. “Es una guerra biológica. Es una guerra psicológica”. Ella dijo que la ONU trabajaría con las autoridades ucranianas para brindar apoyo a los sobrevivientes, pero también está investigando delitos para preparar los casos para el juicio penal. Los investigadores ucranianos ya identificaron a los soldados rusos que, según ellos, son responsables de crímenes de guerra, incluida la violencia sexual, y se emitió una orden de arresto contra un hombre acusado de violación. Ha habido apoyo internacional para las investigaciones, con expertos forenses franceses y holandeses ya sobre el terreno. Gran Bretaña también prometió enviar investigadores para ayudar a recopilar evidencia de crímenes de guerra, incluida la violencia sexual. Pero muchos se preguntan si los soldados que ya se retiraron serán procesados, ya que están bajo la protección del gobierno de Moscú, que ordenó la invasión y niega haber cometido crímenes de guerra.