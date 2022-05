MAS plantea refundar la Policía y crear un FBI boliviano





04/05/2022 - 17:50:18

Los Tiempos.- El presidente de la comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados, Santos Mamani, junto al diputado Vicente Condori, ambos del MAS, plantearon este miércoles la "refundación" de la Policía Boliviana y la creación de una instancia similar al Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), ante la crisis que atraviesa la institución verde olivo, por recientes escándalos con el narcotráfico y autos indocumentados. “Planteamos refundar la Policía Boliviana, hay que reconstruir la Policía, el problema ya no es de forma, es de fondo. (…) Segundo, y esto también dejo a debate de la opinión pública, se debe crear el Centro de Investigación Plurinacional (CIP), una especie de FBI para que haga investigaciones efectivas, porque resulta que ahora, es la propia Policía que se investiga”, argumentó el diputado Mamani, en contacto con periodistas, según nota de prensa. Los legisladores propusieron suscribir un acuerdo entre Bolivia y países vecinos para combatir el contrabando, el tráfico de personas, el narcotráfico y otros delitos de manejo conjunta. Mamani planteó al Ministerio de Relaciones Exteriores perfilar este tipo de acuerdos para luchar contra delitos internacionales. Peticiones de Informe El diputado Vicente Condori (MAS) informó que enviaron dos Peticiones de Informe, uno Escrito y otro Oral al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, para que detalle las acciones asumidas en torno al caso de altos efectivos policiales implicados en una presunta red de robo y comercialización de vehículos proveniente de Chile. “Al ministro de Gobierno hemos enviado una Petición de Informe solicitando que explique qué es lo que ha sucedido con los jefes de Dirección Nacional de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove). Estamos pidiendo una investigación profunda, no solamente en los puntos fronterizos, sino que se investigue, caiga quien caiga, así sea la Policía”, expresó Condori. La televisión chilena difundió un reportaje sobre operaciones de la Organización No Gubernamental “Grupo de Búsqueda de Vehículos” (GBV), para encontrar vehículos robados en el vecino país y que son vendidos libremente en Bolivia. El material periodístico evidenció la participación de altos mandos policiales de Diprove en la red de venta de autos de dudosa procedencia.