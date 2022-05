Fiscalía imputa a exsubcomandante de la Policía por traslado de armamento no letal desde Ecuador en 2019





04/05/2022 - 17:15:04

El fiscal Departamental de La Paz, William Alave, informó este miércoles que el Ministerio Público emitió la resolución de imputación formal contra el exsubcomandante de la Policía Boliviana Claudio Z.E.L., por la presunta comisión de los delitos de tráfico ilícito de armas y tenencia, porte o portación y uso de armas no convencionales en grado de complicidad, por presuntamente haber solicitado la cantidad de agentes químicos que se requerían para la institución verde olivo por intermedio de sus direcciones dependientes, además de haber realizado el seguimiento del traslado del armamento no letal para su correspondiente distribución. “En este caso, la Comisión de Fiscales emitió la imputación formal en contra de esta exautoridad policial quien, en su calidad de Subcomandante de la Policía, habría participado de la reunión en Palacio de Gobierno el 15 de noviembre de 2019, a horas 16.30, aproximadamente, junto con el excomandante de la Policía Rodolfo M. T. Además, habría realizado el seguimiento y supervisión de los dos funcionarios que viajaron al país del Ecuador y trasladaron los agentes químicos a Bolivia que, posteriormente, fueron distribuidos a las direcciones dependientes de la Policía Boliviana”, señaló la autoridad, según un boletín de prensa de la Fiscalía. Por su parte, el fiscal Anticorrupción, Eddy Flores, informó que el ahora imputado habría convocado al jefe del Departamento Nacional de Armamento y Equipo, William F. H., para que acuda al Palacio de Gobierno y trasladarse al hangar de los Diablos Negros de El Alto. “El exjefe policial habría realizado la supervisión el 16 de noviembre de 2019, sobre la distribución equitativa con las Fuerzas Armadas de los agentes químicos, lo que establece su presunta participación en calidad de complicidad debido a que facilitó y cooperó en la ejecución del hecho”, dijo Flores. Según el Fiscal, el exsubcomandante habría hecho el seguimiento y supervisión de los dos funcionarios, policial y militar, quienes abordaron la aeronave Hércules, para que se constituyan a Ecuador con el fin de recoger material de agentes químicos consistentes en 5.000 unidades de granada de mano gl-302; 1.000 proyectiles de largo alcance calibre 37mm; 560 unidades de proyectil de corto alcance calibre 37mm y 500 unidades de granada de sonido y destello para exteriores. La Comisión de Fiscales que investiga el caso solicitará en la audiencia de medidas cautelares la detención preventiva del exjefe policial para asegurar su presencia mientras dure la investigación, además continuarán los actos investigativos necesarios que ayuden a esclarecer el hecho, como el citar a más testigos.