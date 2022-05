Reportera latina se volvió viral por el atuendo que llevó a la gala del Met





04/05/2022 - 11:07:39

People.- El primer lunes de mayo se celebra la gala icónica del instituto de moda del Museo Metropolitano de Nueva York y si eres amante del fashion, ya sabes que las celebridades siempre se roban la atención con sus atuendos, luciendo piezas únicas, desde lo más chic hasta lo más vanguardista. Sin embargo, las redes quedaron enamoradas con un look inesperado– el traje divino de Génesis Suero, una reportera dominicana quien hasta el momento no había incitado la curiosidad de los medios americanos. Dentro de su carrera, se ha destacado como representante de Nueva York en el concurso Miss USA, como finalista en Nuestra belleza latina (Univision) y actualmente como reportera local para En casa con Telemundo. No hay duda de que Suero es guapísima, pero fue la joya dorada de la modista Lucia Rodríguez la que resaltó su belleza y la puso en la mira de todos los medios. Además, el traje diseñado por esta dominicana encajó perfectamente con el tema de la noche, Gilded Glamour. Con sus mangas voluminosas, cinturita de avispa y falda amplia, el vestido fue la combinación perfecta del estilo de los años 1880 y la estética moderna y la admiración del público y los medios no se hizo esperar. "Estoy más que bendecida con todos aquellos que han hecho de este momento mágico una realidad", compartió sobre el momento mágico en su Instagram. Además del vestido, su maquillaje divino en tonos neutros lo realizó Yuko Takahashi y su recogido de princesa fue hecho por Zullay Sevilla. Durante la noche, la vimos conversar con Alicia Keys, Rosalía. En Twitter, vimos a los fans de su look nombrarla la Met Cinderella y estamos completamente de acuerdo. ¡Esperamos verla en muchas otras alfombras representando a En casa con Telemundo y a todas las latinas!