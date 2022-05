La UE hará todo lo posible por aislar al régimen de Daniel Ortega





04/05/2022 - 10:15:39

Infobae.- El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el español Josep Borrell, criticó duramente este martes al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, que calificó como “uno de los más represivos del planeta”. “Lo que hay en Nicaragua es una dictadura, es un régimen represor”, consideró Borrell durante una entrevista con Efe tras participar en Panamá en una reunión de ministros de Relaciones Exteriores del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y la Comunidad del Caribe (Caricom) con la UE, a la que el único Gobierno que no asistió fue el de Ortega. La reunión, a la que asistieron los cancilleres de 22 países que integran el Sica y la Caricom, además de Borrell por parte de la UE, tenía por objeto analizar el impacto de la guerra en Ucrania en la región, así como el alza de los precios del combustible, productos básicos y un aumento de la inseguridad alimentaria. Borrell consideró inadmisible el hecho de convocar y celebrar elecciones “metiendo en la cárcel y condenando a todos los que tuvieron la valentía de presentar su candidatura” frente a la de Ortega. En la UE “haremos todo lo posible por aislar a Ortega y conseguir el apoyo de los países de la región” para conseguirlo, aseguró el alto representante europeo. Tras realizar una visita oficial a Chile y otra a Panamá, además de participar en este último país en la mencionada reunión del Sica y el Caricom con la UE, Borrell aseguró que Latinoamérica es la región del mundo más “sólidamente” unida a las posiciones de la Unión Europea a raíz de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Latinoamérica “es la parte del mundo que más sólidamente se ha mostrado a favor del derecho internacional y de la soberanía e integridad de los Estados, más que África, más el sudeste Asiático”. dijo. “Hoy mismo solo ha habido un Estado que ha mostrado una reticencia a una condena” a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, reveló en referencia a la posición adoptada por El Salvador en la reunión del Sica y Caricom con la UE. Borrell obvió la posición de Nicaragua, que no asistió a la reunión. “En su conjunto no hay otra región del mundo que este más cerca de nuestras posiciones”, subrayó. Pero explicó que “nuestras posiciones” no hay que entenderlo como que están apoyando a Europa, “no, estamos apoyando a la carta de Naciones Unidas”. “Hay otros naciones y otras regiones que han sido más tácticas, que no quieren enemistarse con Rusia, pero aquí (en Latinoamérica) ha sido muy basado en una cuestión de principio”, agregó. Los países que integran el Sica y la Caricom que se reunieron en Panamá con Borrell este martes ratificaron, a excepción de El Salvador, su posición ante la guerra, y su demanda a Rusia para “un cese inmediato de hostilidades contra Ucrania, y en particular cualquier ataque contra civiles y objetivos civiles”.