La Unión Europea anuncia nuevas sanciones contra Rusia, incluido un plan para dejar de depender de su petróleo





04/05/2022 - 10:11:59

BBC Mundo.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hizo el anuncio del nuevo paquete de medidas en contra de Rusia. La Comisión Europea anunció este miércoles un nuevo paquete de sanciones contra Rusia que incluye por primera vez un veto a las compras de petróleo ruso, aunque contempla que se aplique de manera progresiva y con ciertas excepciones. "Proponemos una prohibición del petróleo ruso. Será una prohibición total de importación por mar y por oleoducto, crudo y refinado", dijo la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. De acuerdo a la agencia EFE, Von der Leyen señaló que la idea es que esta prohibición se implemente de una forma ordenada, pero sobre todo "asegurar rutas de suministro alternativas y minimizar el impacto en los mercados a nivel mundial. E indicó que la idea es instalar un veto al crudo ruso en seis meses y un embargo a los productos refinados hacia finales de año. La propuesta, que debe ser aprobada por los 27 estados miembro de la Unión Europea, incluye una excepción a Hungría -que se ha opuesto al embargo ruso- y Eslovaquia, ya que estos países son totalmente dependientes del petróleo de Rusia y no tienen salida al mar. "En el último paquete de sanciones, comenzamos con el carbón. Ahora estamos proponiendo abordar nuestra dependencia del petróleo ruso. Por supuesto, no será fácil. Algunos Estados miembros son fuertemente dependientes del petróleo ruso", añadió Von der Leyen. Desde que inició la invasión rusa, Europa ha tratado de reducir su dependencia al gas y al petróleo ruso y de este modo desfinanciar el aparato militar de Moscú. Millonarias ventas En 2021, Rusia ingresó por venta de carbón a la UE cerca de US$5.600 millones, US$18.000 millones por ventas de gas y US$75.000 millones por petróleo. Y según el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio (CREA), la Unión Europea ha comprado más de US$53.000 millones en productos energéticos a Rusia desde la invasión de Ucrania. Por eso, a pesar del anuncio no se dieron a conocer detalles sobre la importación de gas natural desde Rusia. Hasta ahora se sabe que no hay un consenso entre los 27 miembros de la UE sobre la reducción gradual del uso del gas natural ruso, un combustible que aún no ha sido objeto de sanciones de la UE. Alemania, por ejemplo, es el principal comprador mundial de gas ruso y depende altamente del suministro, aunque en los últimos los años las cifras muestran que ha reducido su dependencia. Von der Leyen también anunció otra serie de sanciones, especialmente contra los oficiales rusos que estuvieron involucrados en crímenes de guerra en Bucha y Mariupol. "Sabemos quiénes son, no se saldrán con la suya", señaló la representante. También se anunció que Sberbank, el banco más grande de Rusia, será desconectado del sistema de transferencia bancaria SWIFT. Junto a estas sanciones, también se informó que las grandes emisoras estatales rusas serán aisladas de la UE por cable, satélite o internet para evitar "portavoces que amplifican las mentiras de Putin", de acuerdo a Von der Leyen.