Piernas en la pared: Qué hay de cierto sobre la postura que promete mejorar el sueño y la circulación





04/05/2022 - 09:30:59

Infobae.- Hay quienes replican en su vida lo que ven en las redes sociales sin oponer la menor duda. Es el caso de uno de los últimos retos virales que surgió en TikTok y que ya es un fenómeno en internet: bajo el hashtag #LegsOnWall, o su traducción al español “piernas en la pared”, el desafío propone pasar tiempo en una postura tan simple como la de apoyar las piernas en la pared mientras se permanece tumbado en el suelo o la cama. Más de cuatro millones de visualizaciones apoyan la popularidad del método, pero lo más llamativo es que quienes hicieron el reto no sólo compartieron la foto del momento en que mantenían las piernas en alto, sino que la mayoría afirma en sus contenidos que esta pose “mágica” es capaz de aliviar todo tipo de problemas de salud. Entre las bondades de la técnica figuran desde paliar estrés y la ansiedad hasta los dolores musculares o propios del período menstrual en las mujeres, pasando por mejoras en la digestión, la circulación e incluso la calidad del sueño. La recomendación es hacerlo rutinariamente cada mañana o al volver a casa del trabajo, durante alrededor de 10 a 30 minutos. Sin embargo, la pregunta detrás del fenómeno apunta a saber si realmente funciona , y si algo tan sencillo puede ser tan eficaz para los fines que promete. A priori, “no se conoce desde el punto de vista científico ningún trabajo publicado en medios de prestigio que hablen sobre este tema, así que no hay ninguna constancia de que esto sea cierto ni de que de verdad sirva para mejorar el sueño. En TikTok aparecen opiniones y todas son muy respetables, pero desde el punto de vista científico, no se recomienda nunca seguir estas técnicas sin evidencia científica”. Así comenzó a aclarar el panorama el reconocido especialista en Medicina del Sueño, doctor Eduard Estivill. Sin embargo, como suele ocurrir en estos aspectos o en cualquier tipo de tratamiento o régimen “milagroso”, nada es blanco ni negro. “Desde el sentido común, parece una posición cómoda con la que se favorece un momento de serenidad y desconexión. Pero, ¿se trata de una postura realmente beneficiosa para la salud?, ¿durante cuánto rato?, ¿cuántos días a la semana?, ¿para ancianos, embarazadas, cardiópatas?, ¿para la ansiedad por unas malas notas igual que para la ansiedad por depresión?, ¿tanto para la digestión tras una comida copiosa como para una persona con trastorno de conducta alimentaria?, ¿para el dolor por esguince, hernia o cáncer terminal? Tanto la medicina como el sentido común nos advierten que no hay una solución única para todos los problemas”, recordó por su parte el doctor Israel Álvarez Iniesta, psiquiatra en el centro Consulta CAIS al medio español S Moda. Consultada por Infobae, la médica especialista en cirugía estética Johanna Furlan (MN 122.975) aseguró que “poner las piernas en alto o sobre la pared es un ejercicio que aporta variados y excelentes beneficios al cuerpo. Es muy fácil y sólo se necesitan 20 minutos para realizarlo”. “Es un descanso ideal para hacer una pausa en nuestra rutina diaria -agregó la experta-. Es altamente recomendado en los pacientes que sufren insuficiencia venosa crónica (IVC), algunos de los síntomas que padecen son la aparición de varices, calambres o la sensación de piernas cansadas, entre otros”. Además, si el trabajo o actividades diarias requieren que las personas pasen muchas horas paradas o en la misma postura, sentadas, por ejemplo, es una posición que brindará descanso a las piernas y ayudará a mejorar la circulación sanguínea. Y tras aclarar que “no es un ejercicio en sí mismo, sino una técnica de yoga que puede practicarse para establecer una conexión mente-cuerpo, pero que, además, genera grandes beneficios a la circulación”, Furlan aclaró que “siempre se debe consultar con un especialista sobre todo en aquellos pacientes que puedan tener algún tipo de lesión en la espalda”. Y enumeró algunos beneficios de esta práctica: 1- Reduce la hinchazón en las piernas y los pies. “Una de las causas de la inflamación en las piernas y los pies puede ser una dificultad en la circulación que puede ser causadas por: un problema renal, cardíaco, de sobrepeso, por efecto de alguna medicación o por una dieta poco adecuada. Es necesario saber el origen y tratarlo de forma correcta. Poner las piernas en alto favorece el movimiento de esos fluidos que obstaculizan una correcta circulación sanguínea”. 2- Alivio para las piernas cansadas. “Poner las piernas en alto es una de las mejores maneras de aliviar la tensión de las piernas, de los pies e, incluso, las caderas, son las que más se resienten al final del día. Al realizar este ejercicio durante 20 minutos, cambiamos el eje postural y liberamos toda tensión de estas zonas, lo que supone un notable alivio y descanso”. 3- Relaja el sistema nervioso. “Es una postura que nos ayuda a mejorar la respiración. Retenemos más el aire y, de a poco, favorecemos una inspiración y una espiración más lenta y rítmica. Todo ello tiene un gran impacto en nuestro sistema nervioso: aliviamos tensiones musculares, sobrecargas y esa tensión que se concentra habitualmente en la zona del estómago, el cuello y las sienes”. 4- Calma emocional. “Esta postura favorece a una mejor salud mental. Nos invita a meditar, a descansar la mente y a sentirnos más conscientes de nuestro cuerpo, generar la calma y el bienestar”. 5- Prevenir y aliviar las várices. “Tener las piernas en alto ayuda a prevenir la aparición de las varices, particularmente en aquellas personas con antecedentes familiares o con factores de riesgo, tales como: obesidad y actividades en las que hay que permanecer mucho tiempo de pie. Incluso, en aquellos pacientes que ya tienen varices, elevar las piernas puede fortalecer los músculos y reactivar la circulación de la sangre. De esta manera, ayuda a disminuir el dolor y la inflamación”. Al parecer, si bien el principal peligro de este tipo de retos virales reside en su no adecuación para todo el mundo, sí hay ciertos aspectos que pueden dar la razón a algunos usuarios que aplican la pose en su día a día. Siempre se recomienda hacerlo teniendo en cuenta que los milagros no existen: “Por sí solo es difícil que pueda hacerte lograr todas las expectativas planteadas. Este ejercicio se basa en un principio gravitatorio por el cual disponemos parte del sistema vascular de nuestras piernas y lo colocamos por encima de nuestro tronco, donde está nuestra caja torácica, que alberga el principal motor de nuestra sangre: el corazón”, explicó el especialista en Fisioterapia en Área de Fisioterapia José Santos Sánchez-Ferrer. Y concluyó: “Levantar las piernas por encima del corazón al menos cuatro veces al día durante 15 minutos puede ayudar a disminuir el promedio diario de presión que soporta el sistema venoso y, por lo tanto, reducir los síntomas de las varices y evitar que empeoren. Necesitaremos, además, otro tipo de cuidados para mejorar nuestra salud vascular, pero este tipo de ejercicio muchas veces se recomienda a personas que trabajan muchas horas de pie o para aquellos que sufren problemas de espalda”.