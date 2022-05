Renovadores y evistas pugnan sobre si Arce debe liderar el MAS





04/05/2022 - 08:49:03

Página Siete.- Los denominados renovadores y evistas abrieron un nuevo frente de pugna, esta vez en torno a si el presidente Luis Arce debe asumir la presidencia del Movimiento Al Socialismo (MAS). El diputado del MAS Rolando Cuéllar, del bando que busca la renovación, detalló que entre 2010 y 2012 el exmandatario Evo Morales, en varios ampliados, manifestó que el dignatario de Estado también debe presidir ese partido. En ese sentido, el legislador expresó “que las bases” ahora le piden al exgobernante cumplir con su palabra y dar paso a la renovación para que el presidente Arce asuma la conducción del partido. “En el MAS se había quedado que el presidente del Estado asume la presidencia nacional del MAS. Cuando Evo Morales estaba de presidente nadie le discutía eso. Ahora, el presidente es Luis Arce y tiene que asumir como presidente nacional del MAS, porque cuando Evo Morales estaba de presidente se quedó eso con las organizaciones sociales”, indicó. La exdirigente de las interculturales Angélica Ponce sostuvo que como precandidatos a dirigir el MAS serán propuestos el jefe de Estado y el vicepresidente David Choquehuanca. Añadió que el ciclo político de Morales concluyó y es hora de hacer cambios en la dirección nacional. “Evo Morales es un líder histórico, fue un presidente histórico. Nadie discute eso. Siempre lo hemos apoyado. Pero debe cumplirse con los estatutos y debe haber votación para renovar la directiva del MAS. En el congreso, todos los militantes merecen respeto y no solo puede ser la elección entre un grupo. De Evo Morales su ciclo ya concluyó, él ahora podría ser un buen representante a nivel internacional, yo lo propondría como embajador en la ONU”, sostuvo. Tanto Cuéllar como Ponce coincidieron en que la mayoría de la militancia se inclina a que haya renovación en el partido y que es por eso que Morales pidió apoyo, puesto que también tiene conocimiento de que las “bases exigen un cambio”. Entre tanto, el vicepresidente del MAS, Gerardo García, manifestó que “hay compañeros expulsados” que ni participarán en el congreso nacional, por lo que sus declaraciones no tienen la mayor importancia. Además, manifestó que los estatutos exigen ser dirigente para asumir la presidencia del partido, por lo cual Arce está impedido. “En los estatutos lo dicen claramente: para presidir el MAS se debe tener la experiencia de una gestión como dirigente departamental para asumir la dirección nacional (...). Las bases están pidiendo que se ratifique al hermano Evo Morales, eso es lo que vemos en cada región y cada reunión a la que asistimos”, complementó. El legislador oficialista Héctor Arce calificó de “parias” a Cuéllar y Ponce. Agregó que estas personas “son unos resentidos”, que se han convertido en funcionales a los intereses de la oposición. “A donde yo he ido, las organizaciones sociales y el pueblo recibe al hermano Evo con aplausos y con abrazos. Quisiera hacerle pasear a Cuéllar y a la señora Ponce a lado del hermano Evo, a ver si por lo menos a ellos les ladran los perros. Estos señores fueron expulsados del MAS y lo que digan no tiene la mínima importancia”, enfatizó el legislador. El sábado, Morales pidió a sus bases que no lo abandonen. Un día después brindó una conferencia de prensa con legisladores del trópico de Cochabamba para mostrar “unidad”. Sin embargo, admitió algunas rupturas en la dirigencia de esa región. García detalló que aún no existe una fecha para llamar a congreso nacional del MAS. Explicó que primero deben ser renovadas las directivas departamentales.