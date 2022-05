Presentan Acción Popular para que el INE incorpore la categoría mestizo en el censo





04/05/2022 - 08:19:49

La Razón.- El Comité Pro Santa Cruz y el Comité Interinstitucional por el Censo presentaron esta jornada una Acción Popular para que se incorpore la categoría “mestizo” en la boleta del censo de población y vivienda de noviembre. El Tribunal Departamental de Justicia tiene un plazo de 48 horas para admitir o rechazar el recurso. “Sabemos que la gran mayoría del pueblo boliviano es mestizo y lo único que estamos pidiendo es que se incluya la opción del mestizaje dentro de la pregunta, si uno se identifica con algún grupo de etnia o raza, la cualidad de mestizo nos la tienen que reconocer”, sostuvo el vicepresidente del Comité Stello Cochamanidis. El Comité Pro Santa Cruz y el Comité Interinstitucional solicitaron la “tutela en protección del derecho a la autoidentificación cultural” “Lo que se pide al Instituto Nacional de Estadística es que se incluya la opción del mestizaje en la pregunta de la boleta censal, es un derecho que tenemos todos los bolivianos de autoidentificarnos”, explicó el Vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz. El Tribunal Departamental de Justicia tiene un plazo de 48 horas para admitir o rechazar el recurso. Según Cochamanidis, si existe una respuesta negativa existen otras alternativas para avanzar en un censo. “La boleta no ha sido impresa y todo se puede hacer, no porque el MAS no quiera es que no se va a hacer, tienen que reconocer la cualidad que tenemos la mayoría de los bolivianos, que somos mestizos”, indicó. El 22 de abril, el vocero presidencial, Jorge Richter, afirmó que la no incorporación de la categoría “mestizo” de la boleta del Censo de Población y Vivienda 2022 es un tema cerrado para el gobierno de Luis Arce. “Sí, el mestizaje no es una nación, conceptualmente es la mezcla de razas (…) Es una categoría colonial que hoy no tiene utilidad”, respondió en una conferencia de prensa en Santa Cruz ante la consulta de un periodista sobre si ese tema está cerrado para el Gobierno.