Perdieron su vuelo pero igual tuvieron una boda por todo lo alto





03/05/2022 - 17:59:28

Pam y Jeremy Salda se han vuelto célebres en redes sociales luego de contraer matrimonio en un avión. Ante los retrasos de su vuelo, no alcanzaban a llegar a la capilla en Las Vegas, EE. UU. donde sería la boda. Entonces, la aerolínea Southwest Airlines posibilitó la unión en el aire. En el aeropuerto de Dallas-Fort Worth, donde fue cancelado su vuelo, Pam y Jeremy conocieron a Chris Kilgora, pasajero del mismo viaje y quien resultó ser un ministro ordenado para este tipo de ceremonias. “¡Por supuesto, Chris se ofreció a casar a la pareja él mismo! Los tres tomaron los últimos asientos en un vuelo de Southwest y cruzaron la ciudad a toda prisa para llegar al aeropuerto de Dallas Love. Cuando abordaron su nuevo vuelo, su piloto, el capitán Gil, le preguntó a Pam sobre su vestido de novia”, relató la aerolínea en redes sociales. Without hesitation, our Flight Crew sprung into action. They hung toilet paper streamers, made a snack mix sash for Chris, and downloaded a full wedding soundtrack before takeoff. Julie, one of our Flight Attendants, even stepped in as Pam's Maid of Honor! pic.twitter.com/iGZWFDW1F8 — Southwest Airlines (@SouthwestAir) April 30, 2022 Pam y Jeremy decidieron viajar vestidos de para la ocasión, solo por diversión. “Pam le explicó su historia al capitán Gil y bromeó diciendo que debería casarse en el vuelo. Por segunda vez en esa semana, Pam se sorprendió y se emocionó al escuchar las palabras: ‘¡Hagámoslo!’”, agregó la aerolínea. Y así ocurrió, la tripulación alistó el avión para la ocasión y colgaron serpentinas de papel higiénico, descargaron la música y hasta una azafata intervino como dama de honor. Hubo hasta bocadillos. “Pero no fueron solo nuestros empleados los que ayudaron. Un fotógrafo profesional que estaba en el vuelo sacó su cámara para las fotos oficiales de la boda”, indicó Southwest Airlines. Como si fuera poco, no pudo faltar el regalo de bodas: “Otro pasajero pasó un viejo cuaderno que todos los pasajeros firmaron con sus números de asiento y buenos deseos, entregado a los novios como un libro de visitas improvisado".