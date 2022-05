Amparo Carvajal recibe el Premio Libertad; lo dedica a Añez y a todos los presos políticos





03/05/2022 - 17:31:09

El Deber.- Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), recibió este martes, Día Mundial de la Libertad de Prensa, el ‘Premio Libertad’ 2022 y lo dedicó a la exmandataria, Jeanine Áñez, que permanece más de un año detenida en la cárcel, y a todos los presos políticos. La destacada activista recibió el galardón, otorgado por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), de manos de Pedro Rivero Jordán, primer vicepresidente de esa instancia, en un acto realizado en la ciudad de La Paz. “Su nominación ha sido por unanimidad, podría decirse que antes que usted fuera propuesta, usted ya estaba designada para recibir este premio. Desde la primera versión de este premio, será un signo distintivo que usted forme parte de la galería de figuras destacadas, reconocidas por la ANP”, señaló el periodista. Visiblemente emocionada, Carvajal tomó en sus manos la estatuilla de bronce y destacó su significado por la palabra “libertad”, enfatizando que ese es el mayor derecho que tiene el ser humano, razón por la dedicó el honor a la expresidenta Áñez y a los perseguidos políticos. “La estatuilla que me dan es muy significativa, por el nombre que lleva tiene un significado mayor, libertad, todos nacemos libres. La palabra me gusta más, libertad, es el derecho mayor que tenemos, nacemos libres y libres debemos morir”, manifestó. Contó que esta mañana de martes se comunicó con la exmandataria Jeanine Áñez, a través de su hija, Carolina Ribera, para decirle que le ofrecía el premio, porque “libre debe defenderse” y destacó también la sacrificada libertad de los periodistas en el país. “Tantos detenidos, (Marco Antonio) Pumari, los militares y policías, realmente ellos pudieron cometer muchos errores, pero no hay derecho con lo que pasa con la libertad de esa gente. Libres deben defenderse y seguir luchando por su pueblo”, acotó Carvajal.