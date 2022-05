Fiscalía imputará por cuatro delitos a exjefe policial vinculado a robo de un vehículo en Chile





03/05/2022 - 16:57:46

La Fiscalía de Santa Cruz imputará por cuatro delitos al exjefe policial fronterizo de Uyuni, Raúl C., y pedirá su detención preventiva por su presunta vinculación al caso de un auto robado en Chile que apareció en uno de sus domicilios. En los próximos minutos se tomará la declaración informativa a Raúl C. P., quien fue aprehendido en el marco de las investigaciones por sus presuntos nexos con la venta de vehículos robados en Chile, informó este martes el fiscal Departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, poco antes de la audiencia. Mariaca informó que los tipos penales por los que se investiga a Raúl C. P. son: uso indebido de influencias, enriquecimiento ilícito y favorecimiento al enriquecimiento ilícito. Dijo que el Ministerio Público, por instrucciones del Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, no permitirá que los hechos de corrupción queden impunes en el departamento. “Se está trabajando de manera frontal, es así que hoy se tiene ya aprehendida a una persona, quien va a ser puesta ante la autoridad jurisdiccional al momento que sea imputada”, indicó el fiscal. Detalló que la comisión de fiscales trabajará junto a la comisión de policías de la Unidad Anticorrupción y citarán a todas las personas que sean necesarias para que presten su declaración en calidad de testigos. Dijo que si se perciben elementos o indicios para ampliar la investigación en contra de otra persona, sea o no funcionario público, esta determinación la asumirá la comisión. También precisó que los hechos que son reflejados en la investigación realizada por el periodista chileno datan de finales de marzo, y que este año, Raúl C. P. se encontraba desempeñando funciones como vocal suplente del Tribunal Disciplinario de Potosí. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó este martes que el inspector General de la Policía se trasladó a Santa Cruz para intervenir la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) y realizar el cambio de todo el personal de esta institución. Esa medida fue asumida luego que un medio chileno denunciara supuestos nexos de jefes policiales con la venta de vehículos robados, por lo que en pasadas horas se destituyó y aprehendió a los coroneles Rolando T. y Raúl C. P.