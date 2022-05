El MAS debe pactar o fracturar a la oposición para elegir al defensor





03/05/2022 - 11:01:14

Los Tiempos.- Por primera vez en 15 años de gobierno, el Movimiento Al Socialismo (MAS) deberá pactar o fracturar a la oposición para lograr los dos tercios de votos en la Asamblea Legislativa Plurinacional para elegir al nuevo defensor del pueblo, según analistas y legisladores. Después de 45 días del proceso de selección, la Comisión Mixta de Constitución culminó su labor y enviará a la nómina de siete aspirantes a defensor, pero con críticas por la inhabilitación de dos postulantes, a la Asamblea, donde debe lograr 14 votos de la oposición. El abogado constitucionalista Carlos Börth señaló que el MAS “requiere de manera inevitable concertar con las bancadas de oposición”. Explicó que este hecho exigía que el MAS garantizará un mínimo de independencia del candidato. “Era poco probable que eso suceda por la práctica que ha venido realizando el MAS en los últimos 15 años, llevó la concertación sólo a los procedimientos, a lo formal; ya en el momento de plasmar la designación de alguien mínimamente idóneo, cesó la decisión oficialista de culminar el trabajo”, dijo. Ahora, “el dilema para la Asamblea es que si no reúnen los dos tercios, que es poco probable que lo haga o, si lo hace, será mediando un tránsfugo de parlamentarios de la oposición, el cargo quedará en acefalía y habrá que ver si va ser llenado por el Ejecutivo mediante otro interinato”. El abogado y exviceministro Alejandro Almaráz dijo que es “deseable” que el proceso se rehaga, porque se inhabilitaron a dos candidatos de manera irregular. Sin embargo, es posible que el MAS acuda a “cooptar” a una parte de la oposición. Entonces, se tendrá un defensor legal pero ilegítimo, y quedará clara “la concentración de poder”. “Es un poder político que ha cooptado a gran parte de las organizaciones, que ha dividido organizaciones indígenas, y no se descartaría que por alguna vía coercitiva pueda conseguir los dos tercios”, alertó. El diputado Gonzalo Rodríguez, de Comunidad Ciudadana, dijo que la decisión “es mantenerse firmes; no se puede poner el tercio a oposición al servicio de un esquema plan autoritario”. El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) indicó ayer a través de un comunicado que “exige a los integrantes de las bancadas opositoras que sean leales al voto del pueblo, que se abstengan de viabilizar, por acción u omisión, la elección por dos tercios de un defensor, que en el caso de los postulantes fueron seleccionados de forma mañosa, vulnerando requisitos, y en otros casos eliminando a destacados luchadores por los derechos humanos”.