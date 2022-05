Descubren que uno de los mayores yacimientos de oro en China se formó de manera diferente al modelo común





03/05/2022 - 09:00:39

El yacimiento de oro de Dongping, en el norte de China, se formó como resultado de "múltiples pulsos de fluidos hidrotermales magmáticos y su mezcla con grandes volúmenes de agua meteórica", según el estudio de un equipo chino, publicado este martes en la revista PNAS Earth, Atmospheric, and Planetary Sciences. Durante este proceso, "los pulsos de fluidos magmáticos se expulsaron repetidamente de la cámara de magma subyacente", indican los científicos que analizaron los isotopos de oxígeno de los granos de granate de Dongping. "Las fallas y fracturas como conductos facilitaron el ascenso de fluidos derivados del magma y posteriormente su mezcla con abundante agua meteórica", señalan. Los geólogos chinos indican que Dongping se habría formado de manera diferente a la mayoría de yacimientos de oro. "La precipitación de oro en los depósitos de veta se atribuye comúnmente a la despresurización y ebullición de los fluidos y/o a la interacción fluido-roca. […] Los resultados de este estudio […] contrastan drásticamente con el modelo más común de depósitos de oro de veta", escriben. Asimismo, los científicos indican que otra característica inusual del yacimiento de Dongping es su edad, considerable menor que la de los otros. "Mientras que los depósitos de oro en otros cratones se formaron principalmente hace entre 2.800 y 2.500 millones de años y entre 2.100 y 1.800 millones de años, los del cratón del norte de China se formaron hace entre 140 y 120 millones de años", resaltan los autores del estudio. Al mismo tiempo, precisan que la composición química del metal no muestra diferencias esenciales en comparación con el oro de otros yacimientos. De acuerdo a otro estudio anterior, Dongping es "uno de los yacimientos de oro más grandes de China, con una producción de oro planeada de 2,57 toneladas anuales durante 12 años". En particular, sus dos cuerpos minerales más potentes, el número 70 y el número 1, cuentan con 9 y 3,3 millones de toneladas de mena, con un contenido de oro de 5 y 6 gramos por tonelada, respectivamente. En conjunto, esos dos cuerpos acumulan el 92 % del oro de Dongping. RT