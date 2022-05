Venden una icónica camiseta de Lionel Messi por un impresionante precio récord





03/05/2022 - 08:30:42

Un coleccionista pagó 450.000 dólares por la camiseta del F.C. Barcelona que usó Lionel Messi el día que marcó su gol número 500 con el club catalán. "Un récord histórico" para cualquier camiseta usada por el astro argentino, asegura la compañía de artículos de colección Goldin, que dio a conocer la venta. El nuevo poseedor de la prenda confirmó la adquisición en redes sociales. "No puedo creerlo. El más sagrado de los santos griales para mi colección", escribió orgulloso el propietario. El 23 de abril de 2017, el Real Madrid y el Barcelona se enfrentaron en la fecha 33 de La Liga. A los 92 minutos de juego, el astro argentino marcó el 3-2 definitivo a favor de su equipo y el gol 500 de su carrera profesional. Para celebrar, el rosarino se quitó su camiseta 10 y, mirando hacia las gradas, la expuso a la hinchada madrileña. Aunque Messi fue amonestado, su celebración se ha convertido en una de las más famosas del fútbol moderno. ✅ A dramatic late winner.

✅ An iconic celebration. #OnThisDay in 2017, Messi was decisive in #ElClasico at the Santiago Bernabeu! 💙🌟❤️#LaLigaSantander pic.twitter.com/b6UFmC7pGt — LaLiga English (@LaLigaEN) April 23, 2021