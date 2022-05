Google actualizó la forma de borrar tus datos personales de sus resultados de búsqueda





03/05/2022 - 08:11:37

BBC Mundo.- Con el auge de internet y sobre todo, con el dominio de Google como principal motor de búsqueda en la red, la privacidad de la información personal se ha convertido en un tema prioritario para los usuarios. Por eso ha llamado la atención la noticia que se dio a conocer en los últimos días en el que Google anunció la creación de un nuevo formulario que permite eliminar de forma más sencilla los datos personales de las búsquedas que se hacen a diario. "La disponibilidad de información personal en línea puede ser desconcertante", explicó Michelle Chang, líder de políticas globales de búsqueda de Google, en el portal de la organización. Chang dejó en claro que los datos podrían resultar en "contacto directo no deseado o incluso en daños físicos". La actualización reduce drásticamente los requisitos de Google para eliminar datos de los resultados de búsqueda. Antes se podía solicitar borrar la información personal y financiera solo en casos de un potencial robo de identidad o amenaza de la integridad de la persona. Ahora con la nueva herramienta, Google señala que se puede solicitar la eliminación de la información personal incluso si no existe un riesgo claro. Esto teniendo en cuenta que en el motor de búsqueda de Google se hacen 63.000 consultas de búsqueda por segundo, lo que se traduce en 5.600 millones de búsquedas por día. Cómo es el nuevo formulario En el blog de la empresa, Chang explica que cualquier persona puede enviar una solicitud de eliminación de datos. Lo ideal es tener una serie de links de internet o URL donde se encuentre la información que se desea eliminar. Después se llena el formulario y allí se pide que se especifique si se desea borrar la información de una búsqueda de google específica o de un sitio web. Según la empresa también sería ideal incluir en la solicitud capturas de pantalla donde se pueda apreciar la información que se desea remover. "Al recibir la solicitud, vamos a evaluar todo el contenido de la página web incluida en el formulario sobre todo para asegurarnos que al borrar esa información, no estamos afectado contenido que sea útil, como por ejemplo, un artículo o una noticia", explica Chang. Por esa razón el portal aclara que algunos cambios no se podrán completar. "Si el contenido aparece en sitios de registro público o que pertenece a un gobierno, en esos casos no podremos hacer nada", agregó. Entre las modificaciones que el formulario ha incluido en esta actualización se puede borrar contraseñas que están en aplicaciones que gestionan contraseñas. En América Latina los países más afectados por el robo de identidad, muchos de ellos por información que se encuentra disponible en la red, son Venezuela, Colombia, México y Brasil.