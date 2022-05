Hermana de Cabezas dice que ella estaba en posesión del vehículo chileno robado





03/05/2022 - 06:56:27

La Razón.- Zulema, hermana del teniente coronel Raúl Cabezas Pantoja, se presentó este lunes a declarar en la Dirección Nacional de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) y aseguró que ella estaba en posesión del vehículo chileno robado descubierto, por un equipo de investigación del vecino país, en un domicilio particular de Santa Cruz, informó Erick Holguín, comandante departamental de la Policía. “Ese vehículo que si bien se ve que estaba con placas (bolivianas), suponemos de que las mismas eran clonadas o hechizas; en todo caso, estamos haciendo las averiguaciones para, primero, establecer si fehacientemente el vehículo ya se encuentra en territorio chileno, como aseveró la hermana del funcionario policial, toda vez que ella se presentó a prestar una declaración informativa en oficinas de Diprove, señalando los extremos por los cuales ella hubiese estado en posesión de dicho vehículo”, dijo. Holguín agregó que la hermana del jefe policial —ahora aprehendido en Potosí, precisamente, por la presunta tenencia del motorizado robado— también alegó en su declaración que ella solamente recibió el vehículo en calidad de “prenda”. De acuerdo al documento de dicha declaración informativa, al que accedió Unitel, la mujer precisó que “obtuvo” el motorizado en calidad de “prenda por un valor de $us 8.000 de (parte) de Jhoel D. L. C. de Perú, a favor de Danny S. M. y Rosario F. M. (…), por el pago de honorarios profesionales, por unos servicios jurídicos prestados en un proceso penal de sustancias controladas”. Además, la declarante remarcó que el motorizado no estaba en la casa de su hermano, como denunció la investigación chilena, y que ella tenía el vehículo desde julio de 2021 después de que le habría dejado Mary C., esposa de Jhoel, quien estaba detenido en Palmasola por sustancias controladas. Es así que “con dos colegas más estábamos llevando su proceso y el señor Jhoel dejó (el motorizado) en calidad de garantía”, insistió Zulema. Además, la mujer aseguró que a fines de marzo, su hermano recibió una llamada telefónica en la que le habrían indicado que sabían que en su domicilio tenía el vehículo y que él les habría respondido que no tenía dicho motorizado “guardado” porque vive en Potosí. Luego, según su misma versión, el 30 de marzo, ella igualmente recibió llamadas telefónicas y les respondió indicando que tendrían que ir a Diprove para que se los entregue el motorizado buscado. Posteriormente, “el 3 de abril me llamaron (otra vez) y me indicaron que sentaron denuncia en Diprove. Llamé al casero que cuida mi domicilio y le di autorización para que entregue el vehículo y que él vaya a verificar de que realmente el vehículo sería depositado en Diprove; pero el casero me llamó y me dijo que lo dejaron por el cuarto anillo y le dijeron que se baje”, sostuvo la hermana del jefe policial. En ese sentido, “también indica (ella) de que el vehículo ya se encontraría (ahora) en territorio chileno. Se ha estado trabajando, a través de la unidad de cibercrimen, para verificar ese extremo, porque nosotros, como Policía Boliviana, todavía no hemos recibido una comunicación oficial de Chile (…) confirmando que el vehículo ya se encontraría en su territorio”, añadió Holguín.